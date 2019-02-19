Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması! 'Sözleşmemiz bitiyor ve...'

Beşiktaş, uluslararası tur şirketlerinden Dorak Tour ile iş birliğine gitti. Dorak Tour, Beşiktaş ile yaptığı 3 yıllık anlaşma ile Uzakdoğu ülkelerinde siyah-beyazlı kulübün tanıtımını yapacak ve İstanbul’a gelen turistlere Beşiktaş Stadı’nı gezdirecek.

Beşiktaş, uluslararası tur şirketlerinden Dorak Tour ile işbirliğine gitti. Vodafone Park'ta yapılan imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü katıldı. Basın toplantısında konuşan Başkan Fikret Orman, “Türkiye’nin en büyük tur şirketlerinden biri olan Dorak Tour ile iş birliği yapma kararı aldık. Dorak tur sadece bir bölge ve ülkede değil Beşiktaş’ımızı tüm dünyaya tanıtacak. Bu stadın inşası yapıldığında bütün otobüslerin girebileceği bir alan yapmak istedik. Dolmabahçe’ye gelen tüm tur şirketleri otobüslerini yollara park ederdi. Ben de öyle bir stat yapalım ki Dolmabahçe’ye gelenler otobüslerini buraya çeksin ve stadımızı, müzemizi gezsin istemiştim. Nasip bugüneymiş. Nasip en kuvvetli şirketle bunu yapmakmış. Bize gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İşte Orman'ın açıklamaları:

"Cumartesi günü divan toplantımız var. seçimden önceki son divan toplantısı. Tüm üyeleri oraya bekliyoruz."

"Fenerbahçe ile önemli bir maçımız var. Ezeli rakibimiz. Vodafone Park'ta güzel bir maç olacak. Maçın oynanacağı gün ve saat bize sorulmadı. Fatih hocamız bize sorulmuyor demişti ben de desteklemişti. Biz ev sahibi takımız bize sorulması lazımdı. Fenerbahçe bizim talebimiz olmadı, sizin gibi basından öğrendik dediler. Fenerbahçe beni arayıp pazartesi oynayabilir miyiz dese centilmenlik adına sıcak bakardık. Biz Norveç'e gittik maç yaptık. Sorduğumuz zaman, 48 saat yeterli, Avrupa'da böyle dediler, tamam dedik. Şimdi ne oldu da Beşiktaş - Fenerbahçe maçını pazartesi günü oynatıyorsunuz?"

"Beşiktaş'ın taraftarı bir tek İstanbul'da değil. Kocaeli'den Sakarya'dan, Ankara'dan Antalya'dan her yerden maç geliyor. Pazartesi derbi karşılaşmasını koyuyorsunuz. Maç 11'de bitecek, insanlar ertesi gün işe gidecek. Bizle konuşulmadan böyle bir karar vermesini yanlış buluyorum. Birisi Fenerbahçe'ye hizmet edecek, biri Beşiktaş'a hizmet edecek, sonra biri diğerini bastıracak. Böyle bir yapı olmaz."

TEK KONSANTRASYONUMUZ BEŞİKTAŞ

"Bir gün geliyor beni bakanlığa göndermeye çalışıyorlar, bu muhalefet cephesinin beni yollamak için göndermediği yer kalmadı. Benim için en üst makam Beşiktaş'tır. Federasyon ile alakalı bir düşüncem yok. Kim aday olur bilmiyorum. Şu anki tek konsantrasyonumuz Beşiktaş."

En Çok Oynanan Bahis 730 Liverpool - Bayern 1 MS1 1,85 19276 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 730 Liverpool - Bayern 1 11,85 %85,55 X3,35 %5,71 22,80 %8,74

ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLEŞMESİ

"Şenol Güneş ile sözleşmemiz bitiyor, Şenol ağabey kalmak istiyorsa oturur sözleşme imzalarız. Şenol hoca Milli Takım hocalığı yapmak isteyebilir, bunu da çok normal karşılıyorum. Şenol hoca ile sezon sonuna kadar çalışacağız, gitmek isterse saygı ile karşılaşırım. Federasyondan kırgınlıkla ayrılmış. Milli takım hocalığı yapmak isteyebilir. bunu normal karşılıyorum. Beşiktaş'ta 4 senedir büyük hizmetlerde bulundu. Milli takıma gitmek isterse onun tercihidir. biz sezon sonunda oturup konuşacağız."

"VAR BİR SİSTEM, YÖNETEN İSE İNSANLAR..."

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini yöneten insanların daha çok eğitim almaları gerektiğini söyleyen Orman, şu ifadeleri kullandı;

"VAR çok doğru bir sistem. Bir çok hatanın düzelmesini sağlıyor. Ancak VAR bir sistem, onu yönetenler ise insanlar. VAR'ı yönetenlerin daha çok eğitim alması gerektiğine inanıyorum.

Gördüğünü çalan, kimseden çekinmeyen, iyi niyetli olan bir hakem camiası diliyoruz, öyle de olduğunu düşünüyorum. Hakemlik zor bir iş. Türkiye'ye dışarıdan gelen futbolcular burada hakemi aldatmaya yönelik hareketler yapıyorlar. Ancak Avrupa'da yapmıyorlar."

“KALPLERE DOKUNMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Beşiktaş’ı tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Orman, “Dorak Tour, turistlerin Beşiktaş’a aktif tanıtımını yapacak. Özellikle Uzakdoğu pazarında çok kuvvetli bir grup. Dünya çapında Beşiktaş’ı tanıtacağız ve Asya ülkelerinde Dorak tur ofislerinin olması globalleşme stratejimizi destekleyecek. 1,5 milyon turiste dünyanın her yerinde Beşiktaş’ımızın tanıtım reklamlarımızı göstereceğiz. Biz kalplerin içinde olmak istiyoruz. Orada yapacağımız sinerji büyük fayda sağlayacak. Türkiye’nin en önemli markalarından Beşiktaş ile Dorak Tour’un yapacağı faaliyetler, stadımızın tanıtımı, müzemizin tanıtımı, memleketimize büyük fayda getirecek. 100 milyon taraftara ulaşma hedefimizde bizim için önemli partnerlerden biri olan bu şirketimizle sözleşme yaptığımız için mutluyuz. Beşiktaş’ın marka değerinin yüksek olması önemli. Biz kalplere dokunmak istiyoruz. Barcelona maçlarına baktığımızda tribünlerin yarısı turist. Bu neden Türkiye’de olmasın? Bunu arttırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“UZAKDOĞU'YA BEŞİKTAŞ'I TANITACAĞIZ"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü ise, “Beşiktaş ile olan anlaşmamız bize ayrı bir heyecan ve mutluluk veriyor. 40 yıldır turizm sektöründe uğraş veriyoruz. Bugün bir ilke imza atıyor ve turizm ile sporu buluşturuyoruz. Beşiktaş’ı tanıtmak bizim için ayrı bir mutluluk. Başkanımızın yetkisiyle bugünden itibaren Beşiktaş’la her ülkede her bölgede her mahallede hem kalplere hem gönüllere dokunacağız. Yarından itibaren sosyal medya ve basında, Uzakdoğu’da Beşiktaş’ı tanıtacağız. Başkanımızın yakında bir Malezya ziyareti varmış. İnşallah orada da başkanımızla birlikte olacağız ve Beşiktaş’ı tanıtacağız” dedi.

“HER TURİSTE EN AZ BİR FORMA ALDIRACAĞIZ"

İstanbul turlarına Beşiktaş stadı gezilerini koyacaklarını belirten Körükçü, “Geçen sene 300 bin misafir ağırladık. Hedefimiz 2019’da 500 bin misafiri getirmek. Uzakdoğu’dan gelen her misafiri stadımıza getirip, gezdireceğiz ve asıl hedefimiz her misafire bir forma sattırmak. 600-700 bin forma hedefine ulaşmak istiyoruz. İnandık, Beşiktaş’ı çok seviyoruz. Böyle değerli bir başkanla birlikte tarihi bir imza atma mutluluğunu yaşıyoruz. Tur programı içinde Beşiktaş stadının ziyaretlerini yazdıracağız. Beşiktaş Turu altında programlar yapacağız. Yurt içinde de Kapadokya’da balon firmamız var. 1 ay içinde Beşiktaş balonu yaptırıyoruz ve Kapadokya’da ‘Kartallar Yüksek Uçar’ diyeceğiz. Misafirlerimizi bu balona ekstra bir ücret ile bindirip, kulübe bir getiri sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“GÖNLÜMÜZDE JAPONYA KAMPI YATIYOR"

Körükçü, Beşiktaş’ın Japonya’da bir kamp yapmasını isteklerini belirterek, “Gönlümüzde Japonya’da Kagawa ile bir yaz kampı yapmak, bir turnuva yapmak var. Başkan ve yönetim ne derse biz yapmaya hazırız” dedi. Başkan Orman ise, “Bu sene uzak doğu turumuz var. Buradan giderken Beşiktaşlı taraftarları götüreceğimiz bir organizasyon yapmak isteriz. Hoş olur” ifadelerini kulandı.

Beşiktaş Başkanı Orman, Dorak Holding Kurulu Başkanına şaka ile karışık Kagawa’nın bonservisi için yardım beklediklerini söylerken, Körükçü, “Japonlar severse para almaz. Biz üzerimize ne düşerse yaparız” yorumunu yaptı.

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