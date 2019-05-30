Fikret Orman'dan Abdullah Avcı açıklaması
Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında bulunan ve anlaştığı iddia edilen Abdullah Avcı ile ilgili siyah-beyazlı ekibin başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.
Avcı ile henüz resmi bir imza atılmadığını belirten başkan Orman "Bütün konular açıklığa kavuşunca açıklaması yapılır. Şu anda 'hayırlı olsun' denilecek bir durum yok" dedi.
Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:
"Herkes beklenti içerisinde ama Abdullah Avcı konusunda oluşmuş bir şey yok. Kendisi benim yakın dostumdur. Çok da beğendiğim bir hoca. Olmasını isterim. Yönetim kurulunda tartışmıştık, Abdullah Hoca da önde gelen isimlerden bir tanesiydi.
Bu iş bugünden yarına bitirilmesi gereken bir iş değil. Eğer bütün konular açıklığa kavuşursa açıklaması yapılır ama şu anda 'Hayırlı olsun' denilecek bir durum yok açıkçası.
Abdullah Avcı'nın benimle bir görüşmesi olmadı. Ben zaten prensip itibarıyla teknik direktörlerle, futbolcularla para konuşmam. Yöneticilerimiz görüşüyor. Abdullah hoca mülayim bir insan. Para konusunda küçülecek bir karakteri yok."
Abdullah Avcı'yla 3 yıllık bir sözleşme için konuşuyoruz. Artı olarak opsiyonu olabilir ama öncelik benim başkanlık sürem olan 3 yıl. Bu konu herhalde bayrama gitmeden netleşir. Abdullah hocanın oyuncu getireceği de palavra. Daha kendisi gelmedi ki oyuncu getirsin.
Beşiktaş'ta olmasını ister miyim, isterim. Son yönetim kurulu toplantısında da isimleri tartışmıştık, Abdullah Hoca da en önde gelenlerden birisiydi.
Daha konuşuluyor. Maddi konular değil, bir takım başka şeyler var. Beşiktaş büyük bir camia. Hocalık bugünden yarına bitirilmesi gerekli bir şey değil. Bütün konular açıklığa kavuşursa açıklaması yapılır. Fakat, şu anda "Hayırlı olsun" denecek bir durum yok."
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle