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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.10.2018 - 15:57, Son Güncelleme:

Fikret Orman: ''Yusuf Namoğlu'na istifa çağrısında bulunmadım"

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Fikret Orman: ''Yusuf Namoğlu'na istifa çağrısında bulunmadım"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, '' Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'na yönelik bir istifa çağrısında bulunmadım. Namoğlu uzun zamandır dostumuzdur. Onun iyi niyetinden şüphe etmedim'' dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün eski futbolcusu ve yöneticisi olan merhum Şevket Belgin adına düzenlenen koşuyu izledi. Veliefendi Hipodromu'nda TJK Başkanı Serdal Adalı ile birlikte 2 yaşlı safkan İngiliz taylarının çim pistteki 1400 metrelik yarışını takip eden Orman, daha sonra yarışı kazanan Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı 6 numaralı Hürat'ın sahibi Murat Dıragumandan'a ödülünü verdi.

Orman ödül töreni sonrası ise gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Orman, ''Sayın Başkan Serdar Adalı'ya teşekkür ediyorum daveti için. Şevket ağabey özel bir adamdı nazik beyefendi. Beşiktaş'ın her kademsinde bulunmuş önemli yöneticiydi. Maddi her şeyini verirdi. Öldüğü zaman da varlığını Beşiktaş'a bağışladı. Kupayı verirken de söyledim çocukları yoktu. Biz evladı sayılırız. Güzel bir şeyle onu anmak çok mutluyum'' dedi.

YUSUF NAMOĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNMADIM

Fikret Orman, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'na yönelik bir istifa çağrısında bulunmadığını ifade ederek, ''Uzun zamandır dostumuzdur. Bizim kulübü yönetirken sorumluluklarımız var. Onun iyi niyetinden şüphe etmedim. Ama bir gerçek var ki Türkiye Futbol Federasyonundaki başkan ve yöneticilerin ağırlıklı olarak Beşiktaşlı olmasından dolayı Beşiktaş'ın kayırıldığı algısı oluşturulurken, Beşiktaş lime lime doğranmaya başladı. Bu, uzun zamandır böyle. Şampiyonluklarda bile hakem kararlarında zorlandık. Yusuf ağabey göreve ilk geldiğinde bir hakem havuzu olduğunu ve işi buradan yaptıklarını söyledi. Ben de ona destek oldum. Ama aradan 4 yıl geçti. O havuzun genişlemiş olması gerek. Ve o havuzla beraber adaletin sahada daha fazla gözükmesi lazım. Hakem adaleti sahada oluşmadığı takdirde seyirci sayımız azalıyor. İnşallah bir çözüm bulunur. Merkez Hakem Kurulu direkt muhatabımız değil. Kulüp olarak muhatabımız TFF. Duyduğuma göre yönetim kurulu toplantıları var. İnşallah kalıcı çözümler yaparlar. Onlarda beklentimiz bu'' şeklinde konuştu.

''ZEMİN YENİLEME ÇALIŞMALARI GENK MAÇINA HAZIR HALE GELECEK''

Orman Vodafone Park Stadı'nın zemininin yenilenme çalışmaları hakkında, "Zeminin yenilenmesi gayet iyi gidiyor. Genk maçına hazır hale gelecek. Böylece bu dert de bitmiş olacak" diye konuştu.

''ERDAL TORUNOĞULLARI'NI TARİH YAZACAKTIR''

Erdal Torunoğulları ile polemiğe girmeyeceğini dile getiren Fikret Orman, '' Beşiktaş'ta yöneticilik yaptı, hizmet etti. İyisiyle kötüsüyle onu tarih yazacaktır. Çok da bir şey söyleyip çarpıtmak istemiyorum. Ama 'yapmış olduğum transferler bunlar' dediklerinin 1-2 si hariç olmadığını biliyorum. En azından o kadarını söyleyeyim. Atiba, Demba Ba bir sürü şey söylemiş. Hep iyi olanları söylemiş. Gerçekleri de ben de kamuoyu da biliyor. Ona yeni hayatında başarılar diliyorum. İnşallah bir gün Beşiktaş'ta benim değil ama başka yönetimde hizmet etmek isterse başarılı olsun. Beşiktaş gündemi bunlar değil şampiyonluk. Futbol takımının bu Perşembe günü UEFA'da elde edeceği başarılar. Gündemimiz bu. Şu an da gündem boş olduğu için boş boş polemik yaratacak şeyler de basın aracılığıyla yapılıyor. Bugün okudum Pepe satılıyormuş. 8 ay var Pepe'nin sözleşmesinin bitmesine. Yani sözleşmesi sonuna geliyor. Böyle takımı karıştırıcı polemikler yaratılmamasını tekrar rica ediyorum'' diye konuştu.

SERDAL ADALI: ''ŞEVKET AĞABEYİN BEŞİKTAŞ'A ÇOK EMEĞİ VAR''

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ise ''Şevket ağabeyin Beşiktaş'a çok emeği var. Her şeyini Beşiktaş'a bıraktı. TJK'da da çok sevilen biriydi. Rahmetle anıyorum'' dedi.

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