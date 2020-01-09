MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFikret Orman ibra edilmedi!
GeriFutbol Fikret Orman ibra edilmedi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 13:22,Son Güncelleme:/

Fikret Orman ibra edilmedi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fikret Orman ibra edilmedi!

Beşiktaş Kulübü Futbol A.Ş. Genel Kurulu’nda, 01.06.2018 - 31.05.2019 dönemine ilişkin eski başkan Fikret Orman oy çokluğu ile ibra edilmedi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu bugün yapıldı. Futbol A.Ş. Genel Kurul’unda, 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı eski başkan Fikret Orman oy çokluğu ile ibra edilmedi. Bundan sonraki süreçte, ibra edilmeyen Fikret Orman’ın dava açacağı belirtildi. Kulüp derneğinin de dönem zararı olan 305.711.408 TL’nin karşılanması için Orman’a karşı dava açma yoluna gideceği kaydedildi.

 

 

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 8-9-10 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden bahis uzmanı Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
daha fazla video için

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle