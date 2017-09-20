Fikret Orman: En büyük hayalim UEFA Kupası'nı kazanmak

İlk olarak UEFA Süper Kupa Finali'nin Vodafone Park'ta oynanacak olmasıyla ilgili konuşan Başkan Orman, geçen yıl Napoli maçında UEFA yetkililerinin stadı gezdiğini ve beğendiklerini belirterek, "Burada bir final oynatmalıyız dediler. Biz de federasyon nezdinde talepte bulunduk. Bugün de güzel haber Servet Yardımcı'dan geldi. Ülkemize hayırlı olsun. Bu stadın izninden bitirilmesine kadar her şeyin da emeğim var. Bu tarz organizasyonların oynanması gurur verici.

Umarız stadımızda finali biz oynarız. Dünya markası olmak istiyoruz. Çine gidişimiz, devre arasında İran'a ve Azerbaycan'a gideceğiz. Önümüzdeki sezon Malezya'ya gideceğiz. Saygı duyulan bir kulüp olmak hedefimizdi bunu başardık. Şampiyonlar Ligi zor, o olmasa da bir UEFA kupası kazanmak hayalim" diye konuştu.

Taraftarları Leipzig maçına davet etti

Şampiyonlar Ligi'nde zor bir grupta olduklarını dile getiren siyah-beyazlı takımın başkanı, "Leipzig'i yenersek çok büyük avantaj yakalamış olacağız. Taraflarımızı Leipzig maçına bekliyorum. Güzel bir şölen olacak. Kazanırsak yolun üçte birlik kısmını geride bırakmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Avrupa maçlarında deplasmana taraftar götürmediklerinin de altını çizen Orman, ceza sınırında olduklarını ve risk almak istemediklerini ifade etti.

"Maç saatleri erkene alınmalı"

Türk futbolunda düzelmesi gereken şeylerin olduğunu söyleyen Başkan Orman, "Kulüpler Birliği'nde bugüne kadar hiçbir toplantıda seyirciyi nasıl çekeriz konusu açılmadı. Herkes şikayetçi, teşhis var ama tedavi yok. Bunu düzeltmeliyiz. Maç saatleri erkene alınmalı, seyircileri stada çekmek gerek. Maçlar geç saatte olunca kadınlar, çocuklar gelemiyor. Avrupa'da erken saatte oynanıyorsa burada da oynanabilir. Bunu tek başımıza yapamayız. Herkesin istemesi gerekiyor. Geçen sezon ortalamalarına bakıyorum 800 - 1000 kişi gidiyor. Önceden böyle değildi. Stadyumların çoğu doluyordu. Taraftar takımına sahip çıkmalı. Taraftarsız kulüp olmaz" sözlerini sarf etti.

"Yabancı sınırlamasının bir anda kalkmaması lazım"

Yabancı sınırlaması hakkında da düşünlerini aktaran Başkan Fikret Orman, şunları söyledi:

"Yabancı sınırlamasının bir anda kalkması mümkün değil. Devre arasında alacağımız oyuncularla bile kontrat yaptık. Bir anda olacak bir şey değil bu. Milli takımın başarılı olmasını isteriz ama kulüp takımlarımız da ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor. Milli maçlar 2 yılda 4 yılda bir yapılıyor. Ancak kulüpler her yıl Avrupa arenasında. Milli takımın başarısızlığını yabancı sınırına bağlamamak lazım. Yabancı sınırının gelmesi su an fiili olarak mümkün değil. Tüm kulüpler büyük kontratlar yaptı. Bizim de 14 kontratlı oyuncumuz var. Ben Almanya ne yapıyorsa, Fransa ne yapıyorsa, İspanya, İtalya nasıl yapıyorsa onları örnek almamız gerekiyor diye düşünüyorum.

Vida'nın beğendikleri bir oyuncu olduğunu ifade eden Orman, Aboubakar transferi için çok uğraştıklarını ancak kadroya katamadıklarını dile getirirken, Talisca'nın da önümüzdeki sezon bonservisini almak istediklerini belirtti.

"2019'da bırakabilirim"

Crystal Palace'dan Cenk Tosun'a teklif geldiğini ancak kendisinin golcü oyuncuyu verme taraftarı olmadığını vurgulayan Orman, başkanlık süresinin dolmasını iki yıl kaldığını da ifade ederek, "2019'da bırakabilirim. Henüz karar vermedim. Şu an onu düşünmüyorum. Düşündüğüm şeyler önümüzdeki projeler. Onları yapmaya gayret ediyoruz. 2 sene sonrasıyla alakalı konuşmamak gerek. Futbol, siyaset gibidir. 48 saat sonra ne olacağı belli olmaz" dedi.

"Şenol hocamız Beşiktaş'a konsantre"

Görev süresinin dolacak olmasından dolayı Şenol Güneş ile 2 yılık sözleşme uzattıklarını belirten Orman, şunları söyledi:

"Ben aday olmazsam diğer başkan ile çalışmak ister mi bilemediğimden ötürü 2 yıl. Anlamı bu. Bir hafta 3, bir yılda 60 maç yapıyoruz. Şenol hocamız Beşiktaş'a konsantre. Başka işe konsantre olamaz. Yapısı öyle değil. Eğer Milli Takım'da da görev alsa hem bize hem hocaya hem de milli takıma bir fayda getirmeyecekti. Biz de Şenol hocamızla beraber böyle bir karar aldık. Onun görüşü de böyleydi."

Fikret Orman, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisine de gitmeyeceğini sözlerine ekledi.