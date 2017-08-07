Fikret Orman: Dünyayı ayağa kaldırırım

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lens'in imza töreni sonrası gündeme dair açıklamalar yaptı.

İşte Orman'ın sözlerinden satırbaşları...

Bazı eksiklerimizi görmemiz açısından maç faydalı oldu. Konya bizim dost camiamız...

BEŞİKTAŞ İŞİN İÇİNE SOKULURSA...

O olayların olması oradaki seyircilere hiç yakışmadı. Biz dostuz beraber maç seyrediyoruz, konuşuyoruz. Maçtan sonra Ahmet Başkan ile birbirimizi tebrik ettik. Dünkü maça baktığımız zaman ben kendi taraftarıma teşekkür ediyorum. Bizim taraftarımızın üzerine oradan eşyalar atıldı, onursal başkanımıza küfredildi. Çıkış tarafı Beşiktaş kulübünden olmamıştır. Ceza verilecekmiş keşke daha evvel verilseydi iş buralara gelmezdi. Ceza benim işim değil. Burada bir ceza verilir de Beşiktaş işin içine sokulursa dünyayı ayağa kaldırırım. UEFA ile ilgili sinirim ve kavgam bitmedi. Umarım aynı hataya TFF düşmez...

Oyuncuya saldırı var, bunu organize etmek TFF'nin işiydi TFF'nin de kendi şapkasına önüne koyması lazım. Spor Bakanlığı'na bunu atarak işin içinden çıkamazlar. Türk sporunu bir yere getirmek istiyorsak bu futbol ailesinin işi. Konya da bunun en önemli aktörlerinden bir tanesi. Passolig'den ne kadar turnike döndüğüne baktım 2 milyon 750 bin kişi dönmüş. 2 milyon 50 bini büyük takımlar konuşmuş. Diğer 600 bini de diğer takımlar oluşturuyor. Bu haliyle kim çocuğunu maça götürür? Maçlarımızın izlenebilirliğini artırmak lazım.

Futbolu biz yukarı kaldıramadığımız takdirde kaybeden bütün kulüpler oluyor. Hem taraftarın maça gelmesini sağlamamız lazım hem de düzgün bir seyirci halini alması lazım. Beşiktaş olarak Türkiye'de en çok bizim maçlarımız seyrediliyor ama bu işi çözmüyor tabii...

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNÜRÜM

Göksel Başkan çok iyi yaptı bu işi. Çok iyi dostluğumuz vardır ama ondan dolayı bu iltifatı yapmıyorum.. O bu işi çok iyi yapıyordu ve buna devam etmesi lazım. Ben böyle bir tevazu kulüplerden gelirse değerlendiririm. Benim asıl işim Beşiktaş'a hizmet etmek. Çok da arzulu değilim. Böyle bir talep gelirse elimi taşın altına koymaktan çekinmem.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Biz suç duyurusunda bulunduk. Bakanımız da sporun içinden gelen birisi. Eski bakanımız da çok sevdiğimiz bir arakdaşımızdı. Bu bizim futbol değerimizi aşağıya düşürüyor. Fenerbahçe'de de olsa Galatasaray'da da olsa futbol kamuoyu algısı aşağıya düşürüyor. Bunu hep beraber yukarı çıkarmamız lazım. Bizim kendi işimizi çözmemiz işimizi çözmüyor. Kulüpler arasındaki deplasman yasağının kalkmasına en çok biz destek verdik.

TALİSCA KONUSU

Talisca bizde şu anda. Spor yapıyor. Takımımızın bir parçası. Benfica ile yapılan anlaşma çok net. Biz uzatma hakkımızı kullandık ve uzattık. Onların kira parası var. 2 milyon Euro. O evrakları vermiyorlar. Beşiktaş taraftarı da çok sempatik bir taraftar. Come to evrak yazıyorlar. FIFA'ya başvurduk. Lisansını almayı umuyoruz. Bizden sonra oyuncunun 1 senelik sözleşmesi kalıyor. Onlar da oyuncunun bizde gösterdiği performanstan dolayı rahatsız olmuş olabilirler. Bizde pazara çıksın diye verdiler. Biz oyuncumuzu çok seviyoruz o da bizimle olmaktan çok mutlu. Önümüzdeki sezon bonservisini alma niyetimiz var. Bir hamle daha yapmak istiyoruz. Bakıyoruz. Çok acelemiz yok. 1 aydan daha fazla süre var transfer sezonunu kapanmasına. Şampiyonlar Ligi kuraları çekildikten sonra netleşmeye başlar. Dünkü takıma baktığımız zaman Tosic'i çok beğendim. Cenk muhteşemdi. Onun da formasını kimseye vereceğini tahmin etmiyorum.

LENS'İ ALACAĞIZ

Lens'i bu sene kirladık FFP'den dolayı, önümüzdeki sezon satın alma opsiyonu var, onu kullanacağız. Bu FFP'den dolayı. 3 sene anlaşmamızın son senesi bu önümüzdeki sezon o yasak kalkacağı için transfer yapacağız.

DÜNYA KULÜBÜ BÖYLE OLUNUR

Biz bu ülkeyi temsil ederek gidiyoruz. Bazı gazeteciler yorum yapıyorlarmış. Beşiktaş kulübü zihniyet olarak popüler transfer yapmaz. Pepe'ye PSG'den teklif vardı ama Pepe Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Ülkem adına, kurumum adına mutluluk duyuyorum. Video 1 milyar 250 milyon seyredilme yapılmış. Dünyadaki herkes seyretmiş. Roma kulübü bizim gibi yapıyor. Bunun gururunu bırakın yaşayalım. Dünya kulübü böyle olunur, biz de bir dünya kulübüyüz. Sosa mutlu olamadı gittiği yerde. Sosa kendi tercihiydi gitmek istemek. Bana dönmek istediğini söylemedi. Zaman içinde ne olur bilmiyorum. Beşiktaş'ın önceliği o mevki değil. Şartlara durumlara bakarız ama birinci gündemimiz o değil.

PANKART AÇIKLAMASI

Pankartın içeri sokulup sokulmaması bizim insiyatifimizde değil. Bu sorunun muhattabı ben değilim. Benim fikrim ise şu: Spor yapıyoruz, siyasi şeyler bizim işimiz değil. Beşiktaş'ta Pepe'yi , Negredo'yu Quaresma'yı seyretmek için geliyorlar. Siyaset siyasetçilerin işi. Siyasete girmek isteyen siyasetçi olsun.

YERLİ TRANSFER İŞARETİ...

Çok kötü noktaya gidiyoruz Beşiktaş olarak. Onu alalım, bunu alalım.. Biz bir takım mühendisliği üzerinden gidiyoruz . Tosic 2 sene bizimle oynadı 2 sene üst üste şampiyon olduk. Oradaki performansı ıslıklanacak bir şekilde değildi. 3 oyuncuda sakatlık yaşadık bu sene. Gökhan Töre, Atınç ve Gökhan Gönül. Gökhan Gönül eylül ayında başlar çalışmayla. 3 oyuncu da Türk. Orada yerli-Türk sayısına da bakmak lazım. Sahaya çıkacak her oyuncu yabancı olamaz. Orada da bir strateji belirleyeceğiz.

Taraftar işleri olmazsa güzel ve rekabetçi bir lig olacak. Güzel bir lig olacağını düşünüyorum. Süper Kupa maçı oynanamamış olsaydı, bizi şimdiden şampiyon yapmışlardı. Böyle bir durum yok. Maç mağlubiyetle bitti, şimdi de yerin dibine sokma gayreti içindeler. Beşiktaş takımı geçen senenin şampiyonu. Nokta transferler yapıyoruz. Bunların 1-2 tanesini de mecburiyeti... Gökhan Töre sakatlanmamış olsaydı Lens transferini yapmayacaktır. Atınç sakatlanamamış olsaydı stoper transferi belki yapmayacaktık. Fenerbahçe Aykut hoca ile çıkış yakalamak isteyecektir. Galatasaray da öyle.

Ben Lucescu'ya söyledim. Sen büyük hocasın öyle olmasan burada ne işin var sen üstesinden gelirsin diye motive ettim. Lucescu imzayı attı, deneyimli bir hoca ve çok iyi bir taktisyendir. Her türlü desteği vermeye hazırdır. Başaılı olacak yer Lucescu değili milli takım. O da bizi çok mutlu eder. İnşallah başarılı olur.

BENFİCA'YA: ÖNCE LİSANSI VERSİNLER

Bize lisansı versinler parasını yarın sabah ödeyelim. Onlar yükümlülüklerini getirsinler önce. Bizde para ödenir, lisans verilir diye bir şey yazmıyor. Onlar mazeret aramaya çalışıyorlar ama tutturabilecekkleri bir şey değil. Dünya çapında bir kulübün böyle diyaloglara girmesi üzücü. Tutturabilecekleri başka bir şey bulsunlar onlar yemez.