Fikret Orman aday olmayacak
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, başkan Fikret Orman'ın adaylık durumuyla ilgili kritik bir bilgi verdi.
Işık Twitter'dan yaptığı açıklamada Fikret Orman'ın aday olmayı düşünmediğini belirtti.
Eski yönetici, "Az önce Fikret Orman’la konuştum “Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim. Olmayacağım.” dedi." açıklamasını yaptı.
Az önce Fikret Orman’la konuştum “Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim. Olmayacağım.” dedi.— Candaş Tolga Işık (@ctisik) October 2, 2019
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