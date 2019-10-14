Serdal Adalı: Fikret başkanın yaptığı çılgınlıktı!

Stadın yenilenmesinde yanlış model seçildiğine yönelik eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Her kulüp devlete yaptırdı. Bize de yardım ettiler. Normalde devletin yapması lazım. Yanlış model seçmedik o dönem Fikret başkan öyle bir karar aldı. Delilikti, çılgınlıktı yaptığı. Ben yapamazdım. Ben projeye başlarken bütçesi; kredisi gelecek paraya bakarım!.. Bunları planlamadan şehrin en güzel yerinde stadın başlaması çılgınlıktı. O çılgınlığı da başardı. Borcun temel kaynağı stat değil. 100 milyon dolar civarında bir paraya çıktı diye biliyorum. Halihazırda borcu en az olan kulüp Beşiktaş ve en döndürülebir kulüp Beşiktaş. Şampiyonluk sonralarının çok iyi idare edilmesi lazım. Şampiyon olduktan sonraki seneyi iyi değerlendirmezseniz akıllı gitmezseniz bu durum her kulübün başına gelir.

Özellikle sosyal medyada çok etkin olan genç kongre üyeleri var. Onlardan herhangi birilerini yönetime alacak mısınız?

Keşke birleşip birini önerseler onu da alacağım yönetime. Gençliğin enerjisi ve vizyonu yönetime çok şey katar.

Orman’ın bırakma gerekçesi doğru muydu?

Tribün çok büyük etken oldu. Onun beyninin ve kalbinin içinde değilim. Ama dışarıda bir takım şeylerle mücadele ederken, insan ister istemez evinin içinde de mutlu olmak ister. Camianın içinde o huzuru bulmadıktan sonra insanın fazla iştahı da kalmıyor. Bunlar benim şahsi düşüncelerim. Tabii bir 7 senelik doygunluk da var. Toplantıda da, bire bir görüşmede de devam etmesini söyledim. Zamanın bu olmadığını ve kulübe zarar vereceğini söyledim. Ama geri adım atmadı.





İhtiyacı var’ denildi ben de geldim

Orman yönetimine girdiğinizde ‘Bir sonraki başkan da belli oldu’ denildi. Rakip olduğunuz Orman’ın yönetimine neden girdiniz?

Beşiktaş’ta hiç kimse bir diretmeyle başkan olmaz. Üyeler seçer. Fikret Bey ile çalışmamın tek sebebi, “İhtiyacı var” kelimesinin devamında da içinde olmak istedim. Ne pazarlık oldu ne de bugüne kadar bir sohbetini yaptık. Beşiktaş denildikten sonra, atlamaya hazırım, atladım da...

Üyeler, size özellikle hangi sebepte oy versin?

İki başkanla çalıştım. Kimsenin devamı olmadığım gibi yönetim şeklim de ikisinden farklı. Bütçe ve finans odaklıyım. İki sorunumuz var: Camianın bölünmüşlüğe ve finansal disiplin. Camiayı bir araya getireceğimden yüzde yüz eminim. Finansalda da hem yönetimdeki arkadaşlarım hem de mevcut çalışanlarla birlikte bütçe bağlılığını oturtursak Beşiktaş 3-4 seneye günlük krizleri yaşamaz hala gelir.

Yönetimde çok geri planda kaldınız, beklenti farklıydı oysa...

Her maçtan sonra TFF ve MHK nezdinde kavga yapıldı. Mücadeleyi medya önünde verip hiçbir şey yapmamak da var!

10 sene önceki vizyon yok

Beşiktaş için en büyük hayaliniz nedir?

10 seneki dönemde de Avrupa’da başarı yakalarız diye bir takım kurmuştuk. Ara sıra vizyondan bahsediyorlar da 10 sene önceki vizyon hiçbir takımda yoktu. Pahalı da değildi. Quaresma, Almeida ve Fernandes’li kadro için toplam 13 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti. O zamana kadar görülmemiş miktarda forma satılmıştı. 3 Temmuz ve sonrası başarının önündeki en büyük engeldi o kadronun. Schuster gitmeseydi o kadro çok başarılı olurdu. Her başkan gibi Avrupa’da bir şampiyonluk hayalim var...

QUARESMA ARTIK DÖNEMEZ AMA İSTERSE JÜBİLE YAPARIM

Quaresma ile aranızda özel bir bağ olduğunu biliyoruz. Başkan olduğunuz taktirde Quaresma’yı geri döndürmek gibi bir planınız var mı?

Devre arası tekrar takıma dönmesi artık pek mümkün değil. Ama ona jübile yapmayı isterim. O da isterse bunu yaparım.

YÖNETİCİMİN TRANSFER KOMİTESİ BEKLENTİSİ OLMASIN

Transfer komitesi yönetimde genelde kriz yaratır. Siz ne yapacaksınız? Sezon başından beri profesyonellerle götürme kararı var. Ali Naibi var. Samimi söyleyeyim, biz onun işine hiç karışmadık. Bana da başkana da gelen yüzlerce gelen futbolcu önerisi oldu. Direkt olarak Naibi’ye yönlendirdik. Onun altında çalışan bir ekip var. Kararı hiçbir zaman tek kişi vermedi. Yönetime girenlere transfer komitesine dair bir beklentileri olmaması gerektiğini söylüyorum.

Geliri kullanamıyoruz çünkü bankaya gidiyor

Ocak’a kadar 350 milyon TL lazım deniliyor? Kaynak hazır mı?

Pazartesi günü 20 milyon dolar civarında bir ödeme var. Kulübün borcuysa 3 milyar liraya geçmez. Bazı rakamlar şirkette ve dernekte de göründüğünden borç fazla görünüyor. 2.5 milyar lira civarında var borcu var kulübün.

Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmanın şartlarından memnun musunuz?

Bizim planladığımız ve verdiğimiz rakamlar üzerinden yapılandırma olsaydı ne biz ne de diğer kulüpler şu sıkıntıda olmazdı. Gelirinizi bankaya veriyorsunuz, karşılığında da planladığınız 900 milyon liralık bir yapı var. Bunun içinde geçmiş banka ödemeleri de var. O rakamları banka üstlenecek ki sponsor gelirini alıp bu ayı döndürelebilelim ve bütçeleri tuttarabilelim. Başka da çare yoktu. Ama şu an gelen geliri kullanamıyoruz. Banka direkt borca harcıyor, bir şey kalırsa biz kullanabiliyoruz.

Başkan olursanız acil parayı nasıl bulacaksınız?

Gelecek yöneticiler kasa kolaylığı sağlayacaklar. Bunu sağlayacak yöneticiler listemizde var...

Kısa vadeli ekonomik planınız nedir?

Türkiye ekonomisine bakıyorsunuz, 5 sene önceki günlerinde değil... Kulüplerin durumu da mevcut ekonomik durumla doğru orantılı. Bu yapılandırmayı yaptıktan sonra acilen öz kaynak yapısına geçmemiz lazım. 3 senelik bir planlama öngörüyoruz. Mevcut çocukların çok iyi eğitilmesi birinci ayak. Seneye altyapı takımına transfer bütçesi ayırmayı düşünüyoruz. Altyapıdan verdiğimiz oyunculardan bir kuruş gelmemiş. Bu mekanizmayı iyi işletmemiz lazım.

ABDULLAH AVCI İLE İYİ OLACAK

Abdullah Avcı ile devam edecek misiniz?

Lig devam ederken ne benim ne diğer bir adayın hoca üzerinden siyaset yapmasını doğru bulmuyorum. İyi olacağı inancındayım...

Sezon sonu?

Şimdiden konuşmak falcılık olur. Tekrar oturur, konuşuruz. Hoca yeni alınan isimlerin sisteme uyduğunu söyledi. Onun onayıyla alındı. Pas oyununu becerdiğimizde camianın çok bayılarak seyredeceği bir futbol olacak ama kolay değil. Süre istiyor.

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