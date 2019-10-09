FIFA'dan 'Menajer Oyunu'na son

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFIFA'dan 'Menajer Oyunu'na son
GeriFutbol FIFA'dan 'Menajer Oyunu'na son
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

FIFA'dan 'Menajer Oyunu'na son

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FIFA'dan 'Menajer Oyunu'na son

FIFA’nın İspanyol Futbol Federasyonu ile birlikte gerçekleştirdiği 8. Uluslararası Futbol Hukuku Kongresi Madrid’de gerçekleştirildi.

Dünyanın 37 ülkesinden, 400’den fazla katılımcıyla gerçekleşen kongrede Türkiye’yi tek  CAS hakemi olarak Avukat Emin Özkurt temsil etti. Dünya futbolunun üst düzey yetkililerinin katılım sağladığı bu kongrede menajerlik sistemine dair devrim niteliğinde kararlar açıklandı. Hürriyet’e özel açıklamalarda bulunan Emin Öztürk “FIFA, 2015’te  etkisini daralttığı menajerlik sisteminde tekrar direksiyona geçmek ve bu alanı sıkı bir şekilde düzenlemek niyetinde” dedi.

2015’te teklif edilen rakam kabul edildi

Öztürk, menajerlik sisteminin suistimale çok açık olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Alınan kararlara göre menajerlere kayıt zorunluluğu tekrar geliyor. Şu an transferlerin yüzde 75’i lisanssız  menajerler aracılığıyla gerçekleştirilmekte... Menajerlik yapabilmek için eskiden olduğu gibi FIFA’ya ve ilgili federasyona kayıt olmak gerekecek, menajerler üzerinde denetim artacak. Menajer  komisyonunu sınırı da, 2015’te önerilen rakam, yani yüzde 3 oluyor. Şu anda transfer rakamına göre yüzde 5.3 ila yüzde 16 arasında pay alan menajerlerin oranları ciddi anlamda düşmüş olacak.”

Amaç transferlerde şeffaflığı sağlamak

Avukat Öztürk, FIFA’nın İngiltere’dekine benzer bir sistem getirdiğini ve menajer ödemelerinin FIFA üzerinden bir sistem aracılığı ile yapılacağını belirterek şunları söyledi: “Netice itibarıyla, FIFA  yaptığı düzenlemeler ile menajerlik sistemini yeniden kayıt altına alarak hem ücret, hem de işlem bakımından denetlemek istiyor. Böylelikle gerçekleşen transferlerde şeffaflığın sağlanmasını amaçlanıyor. Kulüplerinin  menajerlere ödedikleri astronomik ücretler ve kimi takımların içinin menajerler eliyle boşaltıldığı göz önünde tutulduğunda, FIFA’nın bu düzenlemeleri sıkı takip edilirse çok olumlu sonuçları olacağı kanısındayım.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Amine Gülşe: 'Mesut İstanbul'a gelirsen...'
FIFA'dan 'Menajer Oyunu'na son
500 bin dolarlık 'Divan' derbisi! Ali Koç, Fatih Terim...
Sarı Kanarya kanatsız uçamıyor