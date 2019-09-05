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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.09.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları açıklandı! Brezilya'dan 10 isim...

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FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları açıklandı! Brezilya'dan 10 isim...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen "Yılın 11'i" için 55 kişilik aday liste açıklandı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 63 ülkede forma giyen yaklaşık 25 bin profesyonel futbolcu tarafından, FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları belirlendi.

Premier Lig, 21 futbolcuyla listeye en fazla oyuncunun seçildiği lig oldu. Brezilya 10, Fransa ise 7 oyuncusuyla listeye girip en başarılı ülkeler olarak öne çıktı.

Geçen sezonun performansları hesaba katılarak 1 kaleci, 4 savunma, üçer orta saha ve forvet oyuncusunun adını yazdıracağı yılın 11'i, 23 Eylül'de İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenecek FIFA En İyiler Ödülleri Töreni'nde açıklanacak. Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu ile teknik direktörlerinin yanı sıra en iyi kaleci, gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini bulacak.

FIFA Yılın 11'ine aday 55 futbolcu şöyle:

Kaleci: Alisson Becker (Liverpool), David De Gea (Manchester United), Ederson Moraes (Manchester City), Jan Oblak (Atletico Madrid), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defans: Jordi Alba (Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Dani Alves (PSG/Sao Paulo), Joao Cancelo (Juventus/Manchester City), Daniel Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Diego Godin (Atletico Madrid/Inter), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Kalidou Koulibaly (Napoli), Aymeric Laporte (Manchester City), Marcelo (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Andrew Robertson (Liverpool), Alex Sandro (Juventus), Thiago Silva (PSG), Virgil van Dijk (Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona), Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Arthur Melo (Barcelona), Luka Modric (Real Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Ivan Rakitic (Barcelona), Bernardo Silva (Manchester City), Dusan Tadic (Ajax), Arturo Vidal (Barcelona)

Forvet: Sergio Aguero (Manchester City), Karim Benzema (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Barcelona), Son Heungmin (Tottenham Hotspur), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG), Muhammed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Luis Suarez (Barcelona) 

FIFA FIFPro Yılın 11i adayları açıklandı Brezilyadan 10 isim...

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