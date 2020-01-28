FIFA Cüneyt Çakır'ın biletini kesti iddiası

Cüneyt Çakır, FIFA’nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadı. Cüneyt Çakır’ın liste dışı kalmasının yaş haddinden değil, performansından kaynaklandığı iddia edilirken konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan her hangi bir açıklama yapılmadı. İddiaye göre; Listelerin kesinleşmesiyle birlikte FIFA’nın 2022 Dünya Kupası hakem listesinde Cüneyt Çakır yer almayacak.

Bünyamin Gezer: Kararı biliyor olabilir

Cüneyt Çakır’ın liste dışı kalmasını yorumlayan eski hakemlerden TRT spor yorumcusu Bünyamin Gezer, açıklanan listeye göre Cüneyt Çakır’ın 2022 Dünya Kupası’nda görevlendirilmeyeceğini, muhtemelen bu kararın Çakır tarafından da bilindiğini söyledi. Bünyamin Gezer bu iddiasını doğrulamak adına yaptığı yorumda da, “Cüneyt Çakır’ın Kayserisporile Ankaragücü arasında oynanan maçtaki yönetimi ve psikolojisi bu kararı bildiğini gösteriyor. Cüneyt Çakır gibi bir hakemin bu kadar hata yapmasının ve her kararda VAR’a gitmesinin başka izahı olamaz” ifadelerini kullandı.



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