FIBA Kongresi, Pekin'de yapılacak!
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kongresi, 29-30 Ağustos 2019 tarihlerinde Çin'de düzenlenecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 29-30 Ağustos tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek 21. kongrede, 213 ulusal federasyonu temsil eden delegelerin bir araya geleceği belirtildi.
Etkinlikte, dünya basketbol yönetim organının tüm hedeflerine ulaşma konusunda kaydettiği ilerleme ve yürütülen işler hakkında delegelere bilgi verilecek.
Kongrede, FIBA'nın başkan, sayman ve 13 merkez kurul üyeliği için de seçimler yapılacak.
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