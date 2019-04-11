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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.04.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Feyyaz Uçar gönüllü olarak Altınordu'da

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Feyyaz Uçar gönüllü olarak Altınordu'da

Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından teknik direktör Feyyaz Uçar, Altınordu Futbol Akademisi'ndeki (ALFA) gençlere gönüllü olarak gol vuruşu teknikleri eğitimi vermeye başladı.

Haftanın iki günü Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne gelen Uçar, bir yandan gençlerle deneyimlerini paylaşırken, diğer yandan gol vuruşu teknikleri, ceza sahasındaki hareketler ve topun yönüne göre pozisyon alma gibi önemli eğitimleri uygulamalı olarak gösteriyor.

Feyyaz Uçar gönüllü olarak Altınorduda

"İyi golcü kendini geliştirmeye çalışan sporcudur" vurgusu yapan Uçar, "Futbol her gün gelişiyor. Başarılı olmak için gelişime ayak uydurmak, hatta önüne geçmek gerekiyor. Bunun da tek anahtarı var, bol tekrar yapmak. Ronaldo'yu dünyanın en iyi golcülerinden biri yapan şey tekrar idmanlarıdır. Son vuruş dediğimiz olgu, maçın kazananını belirliyor. Bunun için en doğrusunu yapana dek bıkmadan, usanmadan çalışmak ve aynı kalite standardını yakalamak gerekiyor" dedi.

ALFA'ya AB Dayanışma Takımı ile gelme fırsatı bulduğunu ve etkileyici manzaranın ardından gönüllü olarak işe koyulduğunu da belirten Uçar, "Altınordu bir Türkiye projesi. Bu toprakların çocuklarına güvenen, yabancı oyuncu oynatmayan bir kadrodan Süper Lig gol kralı unvanlı bir oyuncu görmek herkes için müthiş bir motivasyon olur. Geçmişte Serpil Hamdi Tüzün ve Gordon Milne, bizlerin bakış açısını değiştirmişti. Umarım buradaki gençler de herkesin bakış açısını değiştirecek" ifadelerini kullandı.

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