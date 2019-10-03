Feyenoord- Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı Feyenoord- Porto maçıyla devam ediyor. Avrupa Ligi G Grubu'nda mücadele edecek olan Feyenoord ve Porto, Hollanda’da karşı karşıya gelecek. Peki, Feyenoord- Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maç bilgileri ve UEFA Avrupa Ligi maç takvimi
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi G Grubu maçında sahasında Porto'yu ağırlayacak. Feyenoord Porto maçının sonucunu merakla bekleyen Türk futbolseverler, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Feyenoord- Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Feyenoord Porto UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı bugün saat 19.55'te başlayacak. Mücadele Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.
3 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi Maçları
17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) (beIN SPORTS 2)
19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya) (Yayın yok)
19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz) (beın Connect)
19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya) (Yayın yok)
19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (Yayın yok)
19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)(Yayın yok)
19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika)(Yayın yok)
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