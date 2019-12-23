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Futbol
AA
23.12.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

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Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Formula 1 takımlarından Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile 2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki sürücünün 2022 sezonunun ardından bitecek kontratı 2 yıl uzatıldı.

Leclerc, F1 kariyerine başladığı 2018'de Alfa Romeo Sauber takımıyla pilotlar klasmanını 13. sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Ferrari'deki ilk sezonu 2019'da 2'si birincilik olmak üzere 10 kez podyuma çıkan Leclerc, 7 kez de "pole "pozisyonu"nu kazanmıştı.

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