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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.09.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

Fernando Sevilla taraftarının gözbebeği oldu

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Fernando Sevilla taraftarının gözbebeği oldu

Geçtiğimiz sezon Fernando ve Ndiaye'li orta saha ile şampiyon olan, yeni sezonda ise orta saha hattını N'Zonzi – Lemina ikilisine emanet eden Galatasaray iki oyuncusu için zamana ihtiyaç duyarken, Sevilla'ya gönderilen Fernando'nun performansı İspanyol taraftarları mest etmiş durumda.

4.haftası geride kalan La Liga'da 360 dakika forma giyen ve Lopetegui'nin değişmez isimlerinden biri olan Fernando'nun oynadığı futbol parmak ısırtırken kırmızı beyazlı ekibin şu anda liderlik koltuğunda oturması Sevilla taraftarlarını hayli memnun etti. Galatasaray'dan 4,5 milyon euro'ya transfer edilen 32 yaşındaki Fernando, Banega ve Jordan Joan ile iyi bir üçlü olurken takımın 4 maç sonunda sadece 1 gol yemesi dikkatlerden kaçmadı.

Bu sezon Barcelona ve Atletico Madrid'in en büyük rakibi olarak gösterilen Sevilla, Monchi ile bir kez daha çıkış yaparken, yeni oluşumun içerisinde yer alan Fernando'nun takım içerinde önemli bir yerinin olması milli oyuncunun kalitesini ön plana çıkarıyor.

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