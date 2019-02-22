Fernando Muslera isyan etti
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Avrupa'ya veda ettikleri Benfica maçının ardından konuştu.
Hak etmedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını belirten Muslera, "Çok üzgünüz tabii ki. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum ama gönlümün bir tarafı etmek istemiyor. Çünkü çok hak ettiklerini düşünmüyorum. İlk maçta haksız bir penaltı, bugün de ofsaytla alakası olmayan golümüz yeniyor. Hak etmediğimiz bir sonuç aldık. Hak etmediğimiz bir şekilde elendik." dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle