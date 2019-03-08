Fernando Muslera göndermesi...
Galatasaray'da uzun süredir forma giyen başarılı kaleci Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. Galatasaray, sosyal medyadan Muslera iddialarına adeta cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı. Muslera'nın antrenmandan görüntülerini paylaşan sarı-kırmızılılar 'Daha iyisi yok' yazdı.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Galatasaray, sosyal medyadan Muslera iddialarına adeta cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.
Muslera'nın antrenmandan görüntülerini paylaşan sarı-kırmızılılar 'Daha iyisi yok' yazdı.
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