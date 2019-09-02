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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.09.2019 - 23:51, Son Güncelleme:

Fernando Muslera: "Falcao dik durdu"

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Fernando Muslera: "Falcao dik durdu"

Radamel Falcao transferi konusunda büyük katkı veren Fernando Muslera, Kolombiyalı golcü ile ilgili açıklamalar yaptı. Milli takım seviyesinde ondan çok çektiğini söyleyen Uruguaylı file bekçisi, "Bu kadar büyük bir futbolcu ile aynı soyunma odasını paylaşacağım için çok mutluyum." dedi.

Takım kaptanı Fernando Muslera, Radamel Falcao ile ilgili şunları söyledi:

"Falcao'ya hoş geldin demek istiyorum. Galatasaray çok önemli bir oyuncu kazandı. Galatasaray'ın tarihine baktığımızda hep böyle büyük oyuncular var ve listeye bir yenisi daha eklendi. Başkanımıza, Abdurrahim Bey'e, Yusuf Bey'e, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ben elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım, diğer taraftan Fatih Hocamız da çok istiyordu kendisini."

"FALCAO İLE KONUŞTUM"

"Benim verebileceğim destek sadece onunla konuşma kısmında olabilirdi. Hemen hemen her gün Falcao ile konuştum. Hocam da bana soruyordu neler olup bitiyor diye ben de kendisini bilgilendiriyordum. Burada en büyük teşekkürü hak eden Başkanımız Mustafa Cengiz, Abdurrahim Bey, Yusuf Bey ve yöneticilerimiz... Monaco ile görüşmeleri onlar yaptı, özellikle Abdurrahim Bey'e de bir parantez açmak istiyorum. Diğer taraftan Falcao'ya da teşekkür etmek istiyorum. O da çok dik durdu, her zaman buraya gelmek istediğini söyledi. Konuşmaya başladığımız ilk günden beri hep Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giymek istediğini söyledi. O da çok dik durdu. Milli Takımlar seviyesinde ne yazık ki kendisinden çok çektim ama artık aynı takımdayız, aynı soyunma odasını paylaşacağız. Bu kadar büyük bir futbolcu ile aynı soyunma odasını paylaşacağım için çok mutluyum."

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