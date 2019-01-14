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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Kaynak: İHA / Foto: AA
14.01.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Ferhat Öztorun: 'Erzurumspor maçına odaklandık'

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Ferhat Öztorun: 'Erzurumspor maçına odaklandık'

Antalya’daki birinci etap kamp hazırlıklarını tamamlayan Atiker Konyaspor'da Ferhat Öztorun, kampın değerlendirmesini yaptı.

İstanbulspor ile oynadığı ve 1-0 kazandıkları üçüncü özel maç ile Antalya’daki birinci etap kamp hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Ferhat Öztorun, “Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Antrenmanlar açısından yorucu ve ağır bir tempoda gidiyor. Güzel bir ortamımız var. Hazırlık maçları oynadık. Tabii ki bu maçlar ölçü değil. Haftaya sezonun ikinci yarısı başlayacak. En iyi şekilde hazırlanmak için çalışıyoruz. İstanbulspor ile oynadığımız maçta Paolo Hurtado ufak bir sorun yaşadı. İnşallah önemli bir sorunu yoktur. Bu şanssızlık dışında iyi ve sorunsuz, faydalı bir kamp dönemi geçirdik. Şimdi her şey BB Erzurumspor ile oynayacağımız maça odaklı olacak” diye konuştu.

Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan BB Erzurumspor mücadelesi hakkında da konuşan Ferhat, “Bizim için önemli ve zor bir maç olacak. En iyi şekilde başlayıp yine en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Güzel bir sonuçla dönmek ve ligde daha yukarılara tırmanmak hedefindeyiz” dedi.

HURTADO 7 HAFTA YOK!

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada;

"Oyuncumuz Hurtado'nun yapılan muayene ve MR kontrolü sonucunda üst arka adale grubunda yoğun kanama tespit edilmiş olup 3. derece yırtık olarak değerlendirilmiştir." denildi.

Açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ortalama 7 hafta içinde takımla çalışmalara başlamasının beklendiği aktarıldı.

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