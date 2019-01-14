Ferhat Öztorun: 'Erzurumspor maçına odaklandık'
Antalya’daki birinci etap kamp hazırlıklarını tamamlayan Atiker Konyaspor'da Ferhat Öztorun, kampın değerlendirmesini yaptı.
İstanbulspor ile oynadığı ve 1-0 kazandıkları üçüncü özel maç ile Antalya’daki birinci etap kamp hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Ferhat Öztorun, “Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Antrenmanlar açısından yorucu ve ağır bir tempoda gidiyor. Güzel bir ortamımız var. Hazırlık maçları oynadık. Tabii ki bu maçlar ölçü değil. Haftaya sezonun ikinci yarısı başlayacak. En iyi şekilde hazırlanmak için çalışıyoruz. İstanbulspor ile oynadığımız maçta Paolo Hurtado ufak bir sorun yaşadı. İnşallah önemli bir sorunu yoktur. Bu şanssızlık dışında iyi ve sorunsuz, faydalı bir kamp dönemi geçirdik. Şimdi her şey BB Erzurumspor ile oynayacağımız maça odaklı olacak” diye konuştu.
Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan BB Erzurumspor mücadelesi hakkında da konuşan Ferhat, “Bizim için önemli ve zor bir maç olacak. En iyi şekilde başlayıp yine en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Güzel bir sonuçla dönmek ve ligde daha yukarılara tırmanmak hedefindeyiz” dedi.
HURTADO 7 HAFTA YOK!
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada;
"Oyuncumuz Hurtado'nun yapılan muayene ve MR kontrolü sonucunda üst arka adale grubunda yoğun kanama tespit edilmiş olup 3. derece yırtık olarak değerlendirilmiştir." denildi.
Açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ortalama 7 hafta içinde takımla çalışmalara başlamasının beklendiği aktarıldı.
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