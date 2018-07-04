Lauvergne, Fenerbahçe'ye transferini açıkladı
Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne, transferi twitter'da yaptığı videolu paylaşımla duyurdu. Bunun sonrasında Fenerbahçe Doğuş, son olarak NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar anlaştığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Lauvergne, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve 4-5 numaralı pozisyonlarda görev alıyor.
Fenerbahçe resmi sitesi üzerinden Fransız pivot Lauvergne transferi için yayımladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'mızda başarılar diliyoruz"
İşte o video;
Merhaba @FBBasketbol ! 💪🏼 pic.twitter.com/kGMlPEeNeL— Joffrey Lauvergne (@1JOLOLO) 4 Temmuz 2018
JOFFREY LAUVERGNE KİMDİR?
30 Eylül 1991 tarihinde Fransa'nın Mulhouse kentinde dünyaya gelen Joffrey Lauvergne, profesyonel basketbol kariyerine 2009 yılında Élan Chalon takımında başladı. Burada birçok kupa kazanma başarısı gösterdi ve ligde 2011-12 sezonunda maç başına 5.4 sayı 3.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
Fransız oyuncu 28 Kasım 2012 tarihinde İspanyol ekibi Valencia BC'ye transfer olsa da buradaki macerası sadece 1 ay sürdü. Burada oynadığı 1 aylık sürede 5.4 sayı 3.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
Lauvergne 28 Aralık tarihinde Sırbistan Basketbol Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden KK Partizan takımına transfer oldu. Burada 2012-13 sezonunda Sırp Ligi ve Liga ABA şampiyonlukları yaşadı.
Ayrıca Fransız oyuncu 2013 NBA Seçmeleri'nde 2. tur 55. sıradan Memphis Grizzlies takımı tarafından seçilmiştir. Ancak daha sonra Kosta Koufos karşılığında Denver Nuggets'a takas edilmiştir.
Forma giydiği takımlar
2009–2012 Élan Chalon
2012 Valencia BC
2012–2014 KK Partizan
2014–2015 Khimki
2015–2016 Denver Nuggets
2016-2017 Oklahoma City Thunder
2017 Chicago Bulls
2017-2018 San Antonio Spurs
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