Voleybol
DHA
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Fenerbahçe'ye, Eczacı darbesi
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Yarı Final Etabı ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi ve seride 1-0 öne geçti.
SALON: TVF Burhan Felek
SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Nurper Özbar, Erol Akbulut
FENERBAHÇE: Bahar, Tomkom, Eda, Damla, Rahimova, Jerkov, Merve (L) (Polen, Dicle, Çağla) ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha, Boskovic, Beyza, Büşra, Larson, Ognjenovic, Simge (L) (Hande, Dilara (L), Adams, Ezgi)
SETLER: 25-13, 23-25, 8-25, 15-25
SÜRE: 109 dakika (22, 31, 30, 26)
TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada deplasman ekibi, sarı lacivertli rakibini 13-25, 25-23, 25-8 ve 25-15'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Etabın ikinci maçı 25 Mart Pazar günü, saat 14.00'de Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğinde yine Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Turuncu beyazlılar bu karşılaşmayı da kazanması halinde finale yükselecek.
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