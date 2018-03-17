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Voleybol Fenerbahçe'ye, Eczacı darbesi
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Voleybol
DHA
17.03.2018 - 17:38, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye, Eczacı darbesi

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Fenerbahçe'ye, Eczacı darbesi

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Yarı Final Etabı ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Nurper Özbar, Erol Akbulut
FENERBAHÇE: Bahar, Tomkom, Eda, Damla, Rahimova, Jerkov, Merve (L) (Polen, Dicle, Çağla) ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha, Boskovic, Beyza, Büşra, Larson, Ognjenovic, Simge (L) (Hande, Dilara (L), Adams, Ezgi)
SETLER: 25-13, 23-25, 8-25, 15-25
SÜRE: 109 dakika (22, 31, 30, 26)

TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada deplasman ekibi, sarı lacivertli rakibini 13-25, 25-23, 25-8 ve 25-15'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Etabın ikinci maçı 25 Mart Pazar günü, saat 14.00'de Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğinde yine Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Turuncu beyazlılar bu karşılaşmayı da kazanması halinde finale yükselecek.

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