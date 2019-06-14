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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
14.06.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yıldızı parlıyor! Türkiye şampiyonluğu geldi...

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Fenerbahçe'nin yıldızı parlıyor! Türkiye şampiyonluğu geldi...

Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçe Yıldız Kız Voleybol Takımı, Eczacıbaşı'nı yenerek şampiyon oldu.

Kocaeli'nin ev sahipliğinde Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçe Yıldız Kız Voleybol Takımı, finalde Eczacıbaşı’yla karşılaştı.

Sarı lacivertliler ilk seti 21-25 kaybetse de, ikinci sette 25-9'la rakibine ciddi bir üstünlük kurdu ve durumu 1-1'e getirdi.

Çekişmeli geçen üçüncü sette Eczacıbaşı'nı 25-20 geride bırakan Fenerbahçe, dördüncü sette ise 12-25'lik skorun önüne geçemedi.

Oyuna ağırlığını koyan ve tie-break'i 15-6, maçı da 3-2 galip bitiren sarı lacivertliler, bu skorla Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Zafere uzanan yıldız takım, voleybolda kulübün geleceğinin emin ellerde olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Yıldız Kız Voleybol Takımı, düzenlenen ödül töreninin ardından madalyalarını ve kupalarını alırken büyük sevinç yaşadı.

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