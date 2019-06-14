Fenerbahçe'nin yıldızı parlıyor! Türkiye şampiyonluğu geldi...
Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçe Yıldız Kız Voleybol Takımı, Eczacıbaşı'nı yenerek şampiyon oldu.
Kocaeli'nin ev sahipliğinde Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçe Yıldız Kız Voleybol Takımı, finalde Eczacıbaşı’yla karşılaştı.
Sarı lacivertliler ilk seti 21-25 kaybetse de, ikinci sette 25-9'la rakibine ciddi bir üstünlük kurdu ve durumu 1-1'e getirdi.
Çekişmeli geçen üçüncü sette Eczacıbaşı'nı 25-20 geride bırakan Fenerbahçe, dördüncü sette ise 12-25'lik skorun önüne geçemedi.
Oyuna ağırlığını koyan ve tie-break'i 15-6, maçı da 3-2 galip bitiren sarı lacivertliler, bu skorla Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.
Zafere uzanan yıldız takım, voleybolda kulübün geleceğinin emin ellerde olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
Yıldız Kız Voleybol Takımı, düzenlenen ödül töreninin ardından madalyalarını ve kupalarını alırken büyük sevinç yaşadı.
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