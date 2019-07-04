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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.07.2019 - 21:56, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Garry Rodrigues kimdir?

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Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Garry Rodrigues kimdir?

Kadrosuna daha önce Murat Sağlam, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu ve Max Kruse’yi kattığını açıklayan Fenerbahçe, Al-İttihad takımında forma giyen Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. 2 yıllığına Garry Rodrigues'in kiralayan sarı lacivert kulübün, yakın zamanda transferle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Garry Rodrigues kimdir?

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımında yer alan Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Transfer haberinin ardından, geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrılan Garry Rodrigues'un futbolseverler tarafından hayatı merak konusu oldu. İşte, Rodrigues'un kariyer hayatıyla ilgili bilgiler.

GARRY RODRİGUES'İN KARİYER HAYATI

Garry Mendes Rodrigues 27 Kasım 1990 yılında doğdu. Yeşil Burun Adaları asıllı milli futbolcu, Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî takımlarından El-İttihad'da şuanda forma giymektedir. ollanda doğumlu olan Rodrigues'in ailesi Cape Verde'den göç etmiştir. Şubat 2013'te Yeşil Burun Adaları millî futbol takımını seçtiğini beyan eden Rodrigues, ilk kez Ağustos 2013'te millî formayı giymiştir.

Futbola 14 yaşındayken Feyenoord altyapısında başlayan Rodrigues, kariyerine 2007 yılında Portekiz'in Real Sport Clube ile devam etti. İlk A takım tecrübesini 19 yaşında Hollanda'nın XerxesDZB takımıyla yaşayan futbolcu, ilk büyük transferini ise 2012'de ADO Den Haag'a transfer olarak gerçekleştirdi.
1+1 yıllık sözleşmenin ilk bölümünü Dordrecht'te kiralık olarak geçiren Rodriguez, buradaki altı aylık performansıyla Levski Sofya'nın dikkatini çekti. 2013 kış transfer döneminde Bulgaristan'a transfer olan Hollanda doğumlu oyuncu 2013 Bulgaristan Kupası finalinde takımı adına maçı uzatmalara getiren golü kaydetse de Levski penaltılar sonunda elendi.

Ağustos 2015'te Yunanistan ekibi PAOK'la 3 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, 2015-16 sezonunda 36 maça çıktı ve 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Takımı ise normal sezonu 4. sırada play-off grubunu ise lider bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Bir sonraki yıl Kupa 1 elemesinde Ajax'a mağlup olan PAOK, öne elemede Dinamo Tbilisi'i geçip UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Rodrigues elemelerde 1, gruplarda da 2 gol kaydederek takımın bir üst tura çıkmasında önemli rol oynadı. Ligde ise 11'i ilk 11 olmak üzere 12 mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Ocak 2017'de €3.7 milyon bonservis bedeliyle Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray'daki ilk lig maçına, 14 Ocak 2017 tarihinde Konyaspor maçının ikinci yarısında çıkan Rodriguez, ilk asistini bu maçta yapmıştır. Galatasaray'daki ilk golünü 24 Ocak 2017 tarihinde oynanan Türkiye Kupası grup karşılaşmasında 24 Erzincanspor'a karşı kaydetmiştir.

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