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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.02.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin rakibi Zenit eski günlerini arıyor

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Fenerbahçe'nin rakibi Zenit eski günlerini arıyor

Sarı-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın karşılaşacağı Rusya temsilcisi Zenit, son yıllarda çizdiği form grafiğiyle başarılı günlerinin uzağında kaldı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Rusya temsilcisi Zenit, son yıllarda çizdiği form grafiğiyle başarılı günlerinin uzağında kaldı. Rusya'nın önemli kulüplerinden biri olan Zenit, 2005 yılından sonra gerçekleştirdiği çıkışla Avrupa futbolunda ismini duyurdu. SSCB döneminde tek şampiyonluğunu 1984 yılında elde eden Zenit, Rusya Premier Ligi'nde ilk zaferini ise 2007 yılında yaşadı. Rusya'da daha sonra 2009-2010, 2011-2012 ve 2014-2015'te şampiyon olan Zenit, Avrupa'da ise 2008 yılında zirveye çıktı.

Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde 2007-2008 sezonunda finalde İskoç ekibi Rangers'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Zenit, 2008 yılındaki UEFA Süper Kupa maçında ise İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Zenit'in Avrupa'da kazandığı iki kupada da takımın başında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat bulunuyordu.
Rusya temsilcisi, Avrupa'da daha sonraki en önemli başarılarını 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynayarak gerçekleştirdi.

- Liginde lider

Zenit, 16 takımlı Rusya Premier Ligi'nde geride kalan 17 maç sonunda lider durumda bulunuyor. Bu sezon şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Zenit, 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ligde 34 puanla, Krasnodar'ın 1 puan önünde zirvede yer alıyor. Teknik direktörlüğünü eski futbolcusu Sergei Semak'ın yaptığı Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi bir sezon geçiriyor. Geçen sezon Rusya Premier Ligi'ni 5. sırada bitiren Zenit, sırasıyla Belarus'tan Dimano Minsk ve Norveç'ten Molde'yi eleyerek gruplara kaldı. Grup aşamasında Danimarka'dan Kopenhag, Çekya'dan Slavia Prag ve Fransa'dan Bordeaux'la eşleşen Zenit, 11 puanla grup lideri olarak son 32 takım arasına kaldı.

- Ara transfer dönemini hareketli geçirdi

Zenit, ara transfer dönemini Avrupa'da en hareketli geçiren takımlardan biri oldu. Kadrosundaki en önemli yıldızlardan biri olan Arjantinli orta saha Leandro Paredes'i Fransız kulübü Paris Saint Germain'e 45 milyon avroya satan Zenit, Evgeni Chernov, Ivan Novoseltsev ve Yuri Lodygin'le de yollarını ayırdı.

Zenit, ara transer döneminde yaptığı 3 hamleyle de kadrosunu kuvvetlendirdi. Rus kulübü, Boca Juniors'tan Kolombiyalı orta saha Wilmar Barrios, Rubin Kazan'dan İranlı santrfor Sardar Azmoun ve Shakhtar Donetsk'ten Ukraynalı stoper Yaroslav Rakytskyi'yi kadrosuna dahil etti. Bu 3 transfer için Zenit, kasasından 37 milyon avro bonservis bedeli çıkardı.

Zenit, UEFA listesine 3 yeni transferini de eklerken, Leandro Paredes, Maksim Bachinski, Yuri Lodygin, Dmitri Kirillov, Nikita Kakkoev, Mikhail Kizeev, Miha Mevlja, Dmitri Pletnev ve Ivan Tarasov kadrodan çıkardı. Zenit'in Fenerbahçe maçı için UEFA'ya bildirdiği futbolcu listesi şu şekilde:

Kaleciler: Mikhail Kerzhakov, Nikita Goylo, Nikolai Rybikov, Andrei Lunev.
Defans: Aleksandr Anyukov, Denis Terentyev, Branislav Ivanovic , Luis Neto, Elmir Nabiullin, Igor Smolnikov, Emanuel Mammana, Yaroslav Rakytskyi, Sergei Bugriev, Danila Prokhin.
Orta saha: Matias Kranevitter, Claudio Marchisio, Daler Kuzyaev, Oleg Shatov, Robert Mak, Aleksandr Erokhin, Wilmar Barrios, Magomed Ozdoev, Hernani, Leon Musaev, Nikita Koldunov, Ilya Vorobyov, Daniil Shamkin.
Forvet: Sardar Azmoun, Aleksandr Kokorin, Sebastian Driussi, Artem Dzyuba, Anton Zabolotny, Nikita Simdyankin.

- Zenit'in 2 aydır resmi maçı yok

Zenit, Rusya'da lige verilen ara nedeniyle 2 aydır resmi maç oynamıyor. Son resmi maçını UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Aralık'ta oynayan Zenit, 2 ay sonra ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.

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