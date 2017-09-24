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Fenerbahçeli yöneticiden açıklama: Algı manipülasyonu yapılıyor

Bir gazetede yer alan ve Beşiktaşlılar tarafından tepki çeken konuşması üzerine Önder Fırat sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.Fırat kendi arkadaşlarına yönelik yaptığı bir hareketin kasıtlı olarak başka taraflara çekilmeye çalışıldığını iddia etti.

Ahmet ERCANLAR
SON GÜNCELLEME

Fırat, “Bazı gazetelerde şahsım adına bir fotoğraf çarpıtılarak servis edilmiştir. Maçı protokolde değil yönetim locasında izledim. Öncelikle bu bilgi yanlış verilmiştir. Yaptığım jest, mimik ve vücut dilim ise çarpıtılmıştır. Arkadaşlarımla kendi aramızda yaptığımız bir şakadan öteye gitmeyecek bir hareketin rakip takım ve yöneticileri ile hiçbir ilgisi yoktur. Ayrıca beni tanıyan herkes böyle bir eğilim içerisinde olmayacağımı bilir. Algı manipilasyonu yapmak adına ismim kullanarak yapılan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.”

FenerbahçeÖnder Fırataçıklama
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