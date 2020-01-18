MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçeli Garry Rodrigues: 'O golü atmalıydım'
GeriFutbol Fenerbahçeli Garry Rodrigues: 'O golü atmalıydım'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 23:21,Son Güncelleme:/

Fenerbahçeli Garry Rodrigues: 'O golü atmalıydım'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçeli Garry Rodrigues: 'O golü atmalıydım'

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'nin Gaziantep'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Gaziantep'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuna 2. yarı dahil olan Garry Rodrigues, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"GOL YAPMALIYDIM"

Maçın 46. dakikasında kaçırdığı golü yorumlayan Rodrigues, "Gol yapmalıydım net pozisyonu. O pozisyonları yaratmak benim işim, en azından o pozisyona girmek de benim için iyi." sözlerini kullandı.

Önemli 3 puan aldıklarını vurgulayan Rodrigues, "Kolay bir maç değildi, önemli olan 3 puandı. Takım için çok mutluyum, ligin 2. yarısına iyi başladık, gerçekten iyi oldu bizim adımıza" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: "KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu ise "Maça hükmetmek isteyen bizdik, golden sonra 15-20 dakikalık istediğimiz oyunu sergileyemediğimiz bir durum vardı. Parselizasyon anlamında doğru durduğumuzda pozisyonlar bulduk. Kazanmak önemliydi, 2. yarıya böyle başlamamız değerliydi. Önümüzde 2-3 haftalık zorlu bir periyot var, buradan hatasız çıkmak istiyoruz ve camiamızın bizden istediğini vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli Garry Rodrigues: O golü atmalıydım

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle