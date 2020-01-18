Fenerbahçeli Garry Rodrigues: 'O golü atmalıydım'

Süper Lig'de Gaziantep'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuna 2. yarı dahil olan Garry Rodrigues, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"GOL YAPMALIYDIM"

Maçın 46. dakikasında kaçırdığı golü yorumlayan Rodrigues, "Gol yapmalıydım net pozisyonu. O pozisyonları yaratmak benim işim, en azından o pozisyona girmek de benim için iyi." sözlerini kullandı.

Önemli 3 puan aldıklarını vurgulayan Rodrigues, "Kolay bir maç değildi, önemli olan 3 puandı. Takım için çok mutluyum, ligin 2. yarısına iyi başladık, gerçekten iyi oldu bizim adımıza" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: "KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu ise "Maça hükmetmek isteyen bizdik, golden sonra 15-20 dakikalık istediğimiz oyunu sergileyemediğimiz bir durum vardı. Parselizasyon anlamında doğru durduğumuzda pozisyonlar bulduk. Kazanmak önemliydi, 2. yarıya böyle başlamamız değerliydi. Önümüzde 2-3 haftalık zorlu bir periyot var, buradan hatasız çıkmak istiyoruz ve camiamızın bizden istediğini vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.





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