Fenerbahçeli efsaneler moral gecesinde buluştu
Fenerbahçeli Boksörlerin moral gecesinde Şampiyonluk şarkıları söylendi. Önceki akşam Dereağzı Fenerbahçe Boks Şubesinin Lokalinde moral gecesi düzenlendi.
Amatör Şubeler Genel Koordinatörü Fikret Çetinkaya, Şube Sorumlusu Mert Öztemel'in önderliğinde sarı lacivertli takımın efsane oyuncusu Cemil Turan, Zafer Tüzün, Timuçin Çuğ, Ahmet Yetkin, Metin Mataracı, Abdullah Efendiler, Volkan Acar, Göktay Köse, ünlü müzik öğretmeni Yasemin Özol'in şampiyonluk şarkıları ile coştular. Gecede sarı lacivertli takımın rahmetli olan efsane futbolcuları Selçuk Yula, Serkan Acar ile Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın sevdiği şarkılar çalındı. Cemil Turan, Dünya'ya kulüpler arası boksu sevdiren takımın Fenerbahçe olduğunu belirterek gelecek kuşakların gurur duyacağı sporcular yetiştirdiğini söyledi
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