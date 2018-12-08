Fenerbahçe'den muhteşem zafer! Yunanistan'dan...
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 81-69 yendi.
Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 18-12 önde geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 35-33 üstün gitti.
Son periyoda rakibi karşısında 56-52 önde giren sarı-lacivertli ekip, salondan 81-69'luk skorla galip ayrıldı.
Ligin geride kalan bölümünde sadece bir kez mağlup olan Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında 10. galibiyetini elde etti.
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