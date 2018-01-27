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Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yapılacak olan seçimin tarihini açıkladı.

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, Vefa Küçük başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya üyelerin ilgisi yüksek oldu.

Toplantıda, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Öte yandan, sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulu öncesi başkan adaylığını daha önce açıklayan eski yönetici Ali Koç da toplantıda yerini aldı.

Toplantının başlangıcında üyelere hitap eden Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulübün olağan genel kurulunun, çoğunluk sağlanması halinde 26-27 Mayıs, aksi takdirde ise çoğunluğa bakılmaksızın 2-3 Haziran tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

Fenerbahçede seçim tarihi belli oldu

Küçük, sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren bir konuşma da yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpte ayrıca, 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaket ile gümüş ve altın rozetleri verildi.

Öte yandan Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç da divan kurulu toplantısında yer aldı.

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