Fenerbahçe'de gündem o kartın iptali! Alper Potuk...

Kulüp avukatları, Akhisarspor maçında haksız bir şekilde oyundan atıldığını iddia ettiği Alper Potuk'un kırmızı kartının iptali için TFF'ye başvuru yapacak. Milli futbolcu, direk kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alması durumunda Galatasaray derbisinde oynamayacak. Gözlemci raporunda da Alper'in pozisyonunun kırmızı kart olmadığı, hakem Bülent Yıldırım'ın hatalı karar verdiği belirtilmişti.
İPTALİ İSTENİYOR
Sarı Lacivertlilerin hazırladığı dosyada, daha önce verilen emsal kararlardan örnekler de yer alıyor. F.Bahçe yönetimi Alper Potuk ile kırmızı kartın büyük sonuçlarının ortadan kaldırılması hususunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na hafta içerisinde başvuru yapacak. Kanarya, kırmızı kartın iptal edilmesini, milli futbolcunun Yeni Malatyaspor ve G.Saray maçlarında forma giymesini istiyor.(Sözcü)