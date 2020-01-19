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Haber Giriş: 19.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de gelenek devam etti

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Fenerbahçe'de gelenek devam etti

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Gaziantep'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gelenek sürdü.

Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında Gaziantep’i deplasmanda 2-0’lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, 2001-2002 sezonundan sonra ligde ikinci devrelerdeki ilk maçlarının hiçbirini kaybetmedi.

Sarı lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda 12 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. Kanarya son olarak 2001-2002’de Samsunspor’a 1-0 kaybetmişti.

Fenerbahçede gelenek devam etti

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