Fenerbahçe'de gelenek devam etti

Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında Gaziantep’i deplasmanda 2-0’lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, 2001-2002 sezonundan sonra ligde ikinci devrelerdeki ilk maçlarının hiçbirini kaybetmedi.

Sarı lacivertliler söz konusu karşılaşmalarda 12 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. Kanarya son olarak 2001-2002’de Samsunspor’a 1-0 kaybetmişti.





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