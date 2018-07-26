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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
Ahmet ERCANLAR
26.07.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ali Koç fırtınası! Yepyeni bir model...

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Fenerbahçe'de Ali Koç fırtınası! Yepyeni bir model...

Fenerbahçe TV’daki canlı yayında, özellikle mali tablonun vahim halini dile getiren başkan Koç, gerçek dışı vaatlerle kimsenin hayalleriyle oynamayacağını gösterdi. Koç, tüm olumsuzluklara rağmen beklentilere karşılık vermeye çalıştıklarını da dile getirdi.

3 HAZİRAN 2018 tarihindeki genel kurulda ezici bir çoğunlukla Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na seçilen Ali Koç, geride kalan dönemde yaptıkları çalışmaları aktarırken, kulübün mali yapısıyla ilgili son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç’un sıkıntıları açık ve net biçimde ortaya koyarak, taraftara hayal satmak yerine gerçekleri gözler önüne sermesi, spor kamuoyunda yeni bir başkanlık modeli olarak takdir gördü.

İşte Ali Koç’un konuşmasıyla öne çıkan temel noktalar...

YALIN GERÇEKLİK
Ali Koç, Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu mali çıkmazı tüm açıklığıyla kamuoyu ile paylaştı. Asla hayal satmadı. Rakamlarla geçmiş yönetimin bıraktığı borç miktarını kalem kalem açıkladı. Pembe bir tablo çizmedi.

İDDİASINDAN CAYMADI
Son derece olumsuz görünen mali tabloya rağmen iddiasını ortaya koydu. Genç oyuncuların yanı sıra önemli bazı oyuncuları da transfer edeceklerini açıkladı. Söz vermedi ama şampiyonluk iddiasını da net bir biçimde ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ’A ÖVGÜ
Fenerbahçe’deki kara tabloyu açıklarken, ezeli rakibi Beşiktaş’ı da övmekten çekinmedi. Beşiktaş modeli transfer başarısının altını çizdi, kulüplere örnek model olarak gösterdi. Böylece kavgadan uzak bir dönemin işaretini verdi.

FAIR-PLAY MESAJI
Ezeli rakiplerine karşı taraftarın küfürlü tezahüratına açıkça tepki gösterdi. Hiç bir başkanın hedef olarak göstermediği bir noktayı hedef gösterdi: “En az ceza alan kulüp olmak.” Bu mesajıyla fair-play ateşini yaktı.

FARKLI BİR USLÜP
Üslubu ve yaklaşımı ile Türk futbolunda yeni bir başkan modelini devreye soktu. Kavgadan, polemikten uzak, gerçekçi, popülist olmayan ve barışçı bir başkan model çizdi. Ama aynı zamanda iddialı olmaktan da geri durmadı.

İLETİŞİM BAŞARISI
İletişimde de çok başarılı. Taraftar ile arasında doğrudan ve samimi bir ilişki geliştirdi. Kulübün geleceğiyle ilgili planları konusunda onları da ikna etti. Kombine biletlere ve formalara ilgi de bunun bir göstergesi.

ŞEFFAF VE DÜRÜST
Sadece Fenerbahçe taraftarına değil, tüm spor kamuoyuna da şeffaf oldu. Kulübe yaptığı hibe miktarını kuruşuna kadar açıkladı. Mali yapı ile ilgili hiçbir soru işareti bırakmadı. Herkesin her şeyi bilmesini istedi.

BİR ZİHNİYETİ YIKTI
Türkiye’de ilk defa bir başkan olarak, “Kol kırılır, yen içinde kalır” anlayışını yıktı. “Bunları açıklarsam kulüp zarar görür” anlayışını da umursamadan geçmiş dönemi yerle bir etti. Yeni bir dönem başlatmış oldu.

FUTBOLCULARA DA MESAJ
“Fenerbahçe para için değil, kariyer için gelinen, taraftarın cezbettiği bir kulüp olmalı. Her futbolcu rol modeli olmalı” diyerek oyuncu davranışlarını da olumlu yönde değiştirme kararlılığını gösterdi.

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