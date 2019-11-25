Fenerbahçe yöneticileri, tarihi yerleri gezdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe yöneticileri, tarihi yerleri gezdi
GeriFutbol Fenerbahçe yöneticileri, tarihi yerleri gezdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
25.11.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Fenerbahçe yöneticileri, tarihi yerleri gezdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe yöneticileri, tarihi yerleri gezdi

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini konuk etti.

Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerini Battalgazi’nin tarihi mekanlarını gezdiren Başkan Güder, Galip Demirel Çınar Park’ta yöneticileri kahvaltı programında ağırladı. Başkan Güder, daha sonra yönetim kurulu üyelerine Arslantepe Höyüğü, Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray ve Poyraz Konağını gezdirdi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, bu gezi programından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Zeynep Becan, Mustafa Kemal Danabaş, Yüksek Divan Kuruluüyesi Aram Markaroğlu ve çok sayıda yönetim kurulu üyesinin katıldığı programlarda Battalgazi ilçesi tanıtıldı.

Fenerbahçede, Göztepe mesaisi başladı
Fenerbahçe'de, Göztepe mesaisi başladı

Düzenlenen bu programdan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Zeynep Becan, “Başkanımız bizleri davet ettiğinde çok mutlu olduk. Battalgazi ilçesi hakikaten tarihlerle dolu bir ilçeymiş. Özellikle gezmek gerekilen bir ilçeymiş. Arslantepe Höyüğü ve Kervansaray’ı gezip yakından tanıdık. Hayran kaldık diyebilirim. Arkeolog tarafından Arslantepe Höyüğü’ne dair yapılan açıklamalar gerçekten bizleri çok etkiledi. Ne kadar tarihi bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Bu gezi için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böylesine bir Kültürel Mirasın varlığından benimde doğrusu haberim yoktu. Daha çok okuyacağım. Bugün epeyce bilgi sahibi olduk. Gerçekten böyle muazzam bir kültürel mirasın bilinmesi, tanıtılması ve koruma altına alınması lazım. Başkanımızın da belirttiği gibi çalışmalar devam ediyor. Buradan bütün herkese seslenmek istiyorum. Buraya yollarını düşürsünler ve bu kültürel mirasımızı mutlaka görsünler” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleriyle yakından ilgilenen Başkan Güder, “Öncelikle Fenerbahçe Spor kulübü yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri bizleri kırmayıp bu davetimize teşrif ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Battalgazi denilince ilk akla gelen şey, Dünya’nın ilk yerleşik devlet sisteminin şekillenmiş olduğu bir yer olma özelliği ile dikkat çekiyor. Arslantepe Höyüğümüz, MÖ 5500 yıllık bir geçmişi olan bir yerdir. Burada bir tarih ve medeniyet var. Burada yaşanmış bir kültür var. Dolayısıyla burada adanmış bir ömür var. Bu kadar eski tarihe ve kültüre sahip olan bir yeri sadece Battalgazi’yle Malatya ile sınırlı tutmayıp ulusal ve uluslararası bazda bu ortak mirası tüm insanlığa hediye etmek istiyoruz. Battalgazi belediyesi olarak 2004 yılında bir çalışma yaptık. Bu mirasıUNESCO Dünya Mirasına dahil etmek istedik. Müracaatımız da kabul edildi ve geçici listeye alındı. UNESCO Dünya Mirasına dahil etmek istedik. Müracaatımız da kabul edildi ve geçici listeye alındı”dedi.

Program sonunda Başkan Güder, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin hazırladıkları çeşitli ürünleri, Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerine takdim ederken, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Güder’ Fenerbahçe forması hediye etti.

Fenerbahçe yöneticileri, tarihi yerleri gezdi

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (25.11.2019)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle