Fenerbahçe TV yayın akışı | FBTV canlı yayın bilgisi
Fenerbahçe'nin başta futbol ve basketbol branşları olmak üzere tüm branşlarındaki önemli gelişmeleri başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere sporseverlerin beğenesine sunan Fenerbahçe TV'nin yayın akışı bilgisi ve canlı yayın bilgileri merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe TV yayın akışı ve FB TV canlı yayın bilgileri...
Spor içerikleriyle tematik yayın yapan Fenerbahçe TV, Türksat 4A Uydusu ve diğer TV platformalarında yayın hayatına devam ediyor. Kanalın yayın akışında gün içinde çok sayıda spor içerikli program ve canlı yayına yer veriliyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI
08:00 SPORFİT 33. BÖLÜM
08:30 7’DE DOKUZ TEKRAR
09:00 OLİMPİK SPORLAR (YÜZME ŞUBESİ)
09:30 GÜNAYDIN FENERBAHÇE CANLI
10:30 AVRUPADAN FUTBOL
11:30 SPOR MAGAZİN
12:30 FUTBOL ALTYAPI
13:00 HABER
13:30 PERSPEKTİF
14:00 GÜNDEM ÖZEL CANLI
15:30 HABER
16:00 40+ TEKRAR
17:00 GÜNDEM ÖZEL TEKRAR
18:30 MAÇ BAŞLIYOR (FENERBAHÇE – HATAY BŞB.) CANLI
19:00 MAÇ SAATİ (FENERBAHÇE – HATAY BŞB.) CANLI
20:45 MAÇIN ARDINDAN (FENERBAHÇE – HATAY BŞB.) CANLI
21:30 FENERBAHÇE – HATAY BŞB. (10.10.2018) TEKRAR
23:00 GÜNDEM ÖZEL TEKRAR
00:30 HABER
01:00 FENERBAHÇE – HATAY BŞB. (10.10.2018) TEKRAR
02:30 GÜNDEM ÖZEL TEKRAR
04:00 HABER TEKRAR
05:00 FENERBAHÇE – M.BAŞAKŞEHİR U21 LİGİ TEKRAR
07:00 HABER TEKRAR
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FREKANS VE KANAL BİGİLERİ
Türksat 4A Uydusu Frekans: 12344,5 MHZ Polarizasyon: Vertical (Dikey) Symbol Rate: 30.000 Ksym/s Fec: 3/4
D-SMART 83. Kanal
DİGİTÜRK: 76. Kanal
TELEDÜNYA: 246. Kanal
TİVİBU: 86. Kanal
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