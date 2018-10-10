Fenerbahçe TV yayın akışı | FBTV canlı yayın bilgisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Spor Arena
10.10.2018 - 13:29, Son Güncelleme:

Fenerbahçe TV yayın akışı | FBTV canlı yayın bilgisi

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Fenerbahçe TV yayın akışı | FBTV canlı yayın bilgisi

Fenerbahçe'nin başta futbol ve basketbol branşları olmak üzere tüm branşlarındaki önemli gelişmeleri başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere sporseverlerin beğenesine sunan Fenerbahçe TV'nin yayın akışı bilgisi ve canlı yayın bilgileri merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe TV yayın akışı ve FB TV canlı yayın bilgileri...

Spor içerikleriyle tematik yayın yapan Fenerbahçe TV, Türksat 4A Uydusu ve diğer TV platformalarında yayın hayatına devam ediyor. Kanalın yayın akışında gün içinde çok sayıda spor içerikli program ve canlı yayına yer veriliyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:00 SPORFİT 33. BÖLÜM

08:30 7’DE DOKUZ TEKRAR

09:00 OLİMPİK SPORLAR (YÜZME ŞUBESİ)

09:30 GÜNAYDIN FENERBAHÇE CANLI

10:30 AVRUPADAN FUTBOL

11:30 SPOR MAGAZİN

12:30 FUTBOL ALTYAPI

13:00 HABER

13:30 PERSPEKTİF

14:00 GÜNDEM ÖZEL CANLI

15:30 HABER

16:00 40+ TEKRAR

17:00 GÜNDEM ÖZEL TEKRAR

18:30 MAÇ BAŞLIYOR (FENERBAHÇE – HATAY BŞB.) CANLI

19:00 MAÇ SAATİ (FENERBAHÇE – HATAY BŞB.) CANLI

20:45 MAÇIN ARDINDAN (FENERBAHÇE – HATAY BŞB.) CANLI

21:30 FENERBAHÇE – HATAY BŞB. (10.10.2018) TEKRAR

23:00 GÜNDEM ÖZEL TEKRAR

00:30 HABER

01:00 FENERBAHÇE – HATAY BŞB. (10.10.2018) TEKRAR

02:30 GÜNDEM ÖZEL TEKRAR

04:00 HABER TEKRAR

05:00 FENERBAHÇE – M.BAŞAKŞEHİR U21 LİGİ TEKRAR

07:00 HABER TEKRAR

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FREKANS VE KANAL BİGİLERİ

Türksat 4A Uydusu Frekans: 12344,5 MHZ Polarizasyon: Vertical (Dikey) Symbol Rate: 30.000 Ksym/s Fec: 3/4

D-SMART 83. Kanal

DİGİTÜRK: 76. Kanal

TELEDÜNYA: 246. Kanal

TİVİBU: 86. Kanal

 

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