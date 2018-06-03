Fenerbahçe TV yayın akışı 3 Haziran - Fenerbahçe TV canlı yayın nasıl izlenir?
Fenerbahçe TV yayın akışı, 3 Haziran Pazar günü araştırılmaya devam ediliyor. Sarı Lacivertli takıma gönül vermiş yüz binlerce kişinin kongre için ekran başında olacağı Fenerbahçe TV, internet üzerinden ve uydu yayını ile canlı yayınla takip edilecek. Peki, 3 Haziran Pazar gününe ait Fenerbahçe TV canlı yayın akışı içerisinde neler yer alacak? İşte FB TV'nin canlı yayın akışı hakkında detaylı bilgiler
Fenerbahçe TV canlı yayın akışı, kongre nedeniyle 3 Haziran Pazar gününün merak edilen konusu oldu. Yeni başkanın belli olacağı günde, seçime dair canlı yayın Fenerbahçe TV ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe TV yayın akışı içerisinde neler yer alacak? İşte, FB TV'nin yayın akışı hakkında detaylı bilgiler
FENERBAHÇE TV CANLI YAYIN AKIŞI
Fenerbahçe TV, 3 Haziran Pazar günü yayın akışına 09.00'da Günaydın Fenerbahçe isimli programla başlayacak. 10.00'dan itibaren ise yayın akışı seçimli olağan genel kurul toplantısına ayrılacak.
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FENERBBAHÇE TV FREKANS BİLGİLERİ NELERDİR?
FBTV ve Radyo Fenerbahçe Yeni Uydu Frekansı
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12344,5 MHZ
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 30.000
Ksym/sFec: 3/4
Digitürk 76. Kanal
D-smart 83. Kanal
Tele Dünya 139. Kanal
Tivibu 80. Kanal
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