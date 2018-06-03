Fenerbahçe TV yayın akışı 3 Haziran - Fenerbahçe TV canlı yayın nasıl izlenir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Spor Arena
03.06.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Fenerbahçe TV yayın akışı 3 Haziran - Fenerbahçe TV canlı yayın nasıl izlenir?

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Fenerbahçe TV yayın akışı 3 Haziran - Fenerbahçe TV canlı yayın nasıl izlenir?

Fenerbahçe TV yayın akışı, 3 Haziran Pazar günü araştırılmaya devam ediliyor. Sarı Lacivertli takıma gönül vermiş yüz binlerce kişinin kongre için ekran başında olacağı Fenerbahçe TV, internet üzerinden ve uydu yayını ile canlı yayınla takip edilecek. Peki, 3 Haziran Pazar gününe ait Fenerbahçe TV canlı yayın akışı içerisinde neler yer alacak? İşte FB TV'nin canlı yayın akışı hakkında detaylı bilgiler

Fenerbahçe TV canlı yayın akışı, kongre nedeniyle 3 Haziran Pazar gününün merak edilen konusu oldu. Yeni başkanın belli olacağı günde, seçime dair canlı yayın Fenerbahçe TV ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe TV yayın akışı içerisinde neler yer alacak? İşte, FB TV'nin yayın akışı hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE TV CANLI YAYIN AKIŞI

Fenerbahçe TV, 3 Haziran Pazar günü yayın akışına 09.00'da Günaydın Fenerbahçe isimli programla başlayacak. 10.00'dan itibaren ise yayın akışı seçimli olağan genel kurul toplantısına ayrılacak. 

FENERBAHÇE TV'Yİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBBAHÇE TV FREKANS BİLGİLERİ NELERDİR?

FBTV ve Radyo Fenerbahçe Yeni Uydu Frekansı

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12344,5 MHZ
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 30.000
Ksym/sFec: 3/4
Digitürk 76. Kanal
D-smart 83. Kanal
Tele Dünya 139. Kanal
Tivibu 80. Kanal

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