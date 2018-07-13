Fenerbahçe transfer haberleri | Transferde son gelişmeler

Yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Phillip Cocu'nun istekleri doğrultusuna transfer çalışmalarına devam ediyor. Her takımın taraftarı gibi Fenerbahçe taraftarı da kendi takımlarına ait son transfer haberlerini araştırıyor. İşte, Fenerbahçe ile alakalı son transfer gelişmeleri...

FENERBAHÇE TRANSFERDE KANATLANIYOR!

Sarı-Lacivertliler, Andre Ayew’i kiralamaya çok yakın. Ancak Fenerbahçe’nin tek hedefi Ganalı yıldız değil. İşte Sarı Lacivertli ekibin listesinde yer alan diğer isimler... Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kanatlarda Dirar, Aatif ve Valbuena dışında alternatife sahip değildi. Phillip Cocu’nun oyun planında bu bölgenin önemi büyük. Bu nedenle en fazla takviye yapılacak yerlerden biri kanatlar. Sarı-Lacivertliler, Swansea’nin başarılı oyuncusu Andre Ayew’in transferinde ciddi bir mesafe kat etti. Oyuncu ile anlaşma sağlanırken, Swansea’yle el sıkışılması da an meselesi. Ancak sportif direktör Damien Comolli, İngiltere’den sadece Ayew’i getirmeyecek. Comolli, Yannick Bolasie’ye de imza attırmak istiyor. Everton’ın gözden çıkarttığı 29 yaşındaki futbolcunun kiralanması için görüşmeler devam ediyor. Eğer iki futbolcunun transferi de gerçekleşirse, kanatlara yapılacak takviye bitmiş olacak ve diğer bölgeler için çalışmalara ağırlık verilecek. (Fanatik)

JANSEN ADIM ADIM FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Soldado'nun da sakatlanmasıyla transferde forvet hattına öncelik verdi. Yönetimin hedefinde ise Vincent Janssen var... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürereken Soldado'nun sakatlığı yönetimin önceliği forvet hattına vermesine nedne oldu. Sarı Lacivertliler'in forvet transferi için temasa geçtiği ilk isim Vincent Janssen oldu.

Hollandalı yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş ve sakatlıklar nedeniyle sezon içerisinde kritik maçlarda görev alamamıştı. Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu ile bir araya gelen yönetim, Janssen ile bir yıl daha devam etme kararı aldı. Bunun üzerine Holldanlı golcünün kulübü Tottenham ile yeniden temasa geçildi.

Fenerbahçe oyuncuyu bir yıl daha kiralamak istediğini İngiliz kulübüne bildirdi. Başkan Ali Koç'un seçim zamanında eleştirdiği noktalardan biri olan Janssen'in kiralama bedelini bu kez 5 milyon Euro'nun altında tutacağı da gelen bilgiler arasında.

COMOLLİ'DEN İSPANYA SEFERİ

Fenerbahçe ile adı anılanlar listesinde bulunan yıldız futbolcuda flaş bir gelişme yaşandı. Bas Dost, Origi, Enes Ünal derken, Kevin Gamerio da güçlü adaylar arasında. İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'e teklif ileteceğini duyurdu. Fenerbahçe'nin elinde golcü olarak sadece Roberto Soldado var. Onun da İstanbulspor'la yapılan hazırlık maçında parmağı kırıldı ve İsviçre kampına götürülmedi... Phillip Cocu'nun elinde idmanlarda ve hazırlık maçlarında oynatacak forveti kalmadı. Kanarya, durumun bu kadar aciliyet kazandığı bir ortamda dört koldan golcü arıyor.

Operasyonlar Sportif Direktör Damien Comolli yürütüyor. Bas Dost, Origi, Enes Ünal'ın yanı sıra Atletico Madrid'in Fransız santrforu da bir süredir F.Bahçe'ye yazılıyordu. İtalyan basını, işin ciddiyete bindiğini yazdı. Sarı-lacivertlilerin, A.Madrid'in satış listesine koyduğu 31 yaşındaki Gameiro'yu olan ilgisini artırdığını duyurdu. Fenerbahçe'nin bu transferde bir de güçlü rakibi var. Valencia'nın Gameiro için istekli olduğu vurgulanıyor.

Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'in 2016'da Sevilla'ya tam 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği oyuncu için düşündüğü formül ise kiralama... Ancak bu pek de kolay görünmüyor. Damien Comolli, Gameiro için Madrid'e sefer düzenleyecek. Strasbourg'un altyapısından yetişen Kevin Gameiro, Lorient'te kendini gösterdikten sonra PSG'ye transfer oldu, ardından da Sevilla'nın yolunu tuttu. Hızı ve sert şutlarıyla tanınan, 13 kez Fransa Milli Takımı forması giyen Gameiro, Atletico Madrid'de iki sezonda 82 maça çıktı; 27 gol atarken, 11 asist gerçekleştirdi. (Fotomaç)