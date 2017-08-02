UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu ikinci maçında Fenerbahçe kendi sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe oynanan ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanmıştı ve oldukça büyük bir avantajı eline geçirmişti. Karşılaşmanın ne zaman olduğunu merak eden sporseverler maçın canlı yayın bilgilerini de araştırıyorlar. Peki, Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç D Smart Smart Sport ekranından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 218. KEZ SAHADA



Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın sahasında Avusturya'nın Sturm Graz takımı karşısında Avrupa kupalarında 218. maçına çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa'da sahaya çıktığı 217 karşılaşmada 81 galibiyet, 44 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli takım, Avusturya temsilcilerine karşı oynadığı 5 maçı da kaybetmezken, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Temsilcimiz hertürlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. 1-0'lık mağlubiyette dahi bir üst tura çıkacak Fenerbahçe 2-1 yenilirse maç uzatmalara gidecek. 2 farklı mağlubiyetlerde ise Avusturya ekibi Sturm Graz turu geçen takım olacak.

AVUSTURYA TAKIMLARINA YENİLMEDİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Avusturya temsilcilerine karşı hiç maç kaybetmedi. İlk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonunda grup aşamasında bir Avusturya takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, Rapid Wien'le oynadığı maçlarda sahadan 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salzburg'la da ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalmış, rövanşı İstanbul'da 3-1 kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım Sturm Graz'ı geçen hafta deplasmanda 2-1 yenerek Avusturya takımları karşısındaki üstünlüğünü korumuştu. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Avusturya takımlarıyla oynadığı 2 maçı da galip bitirdi.

STURM GRAZ SADECE FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ

Sturm Graz, tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı 5 maçta sadece Fenerbahçe'ye yenildi. Fenerbahçe'yle karşılaşmadan önce Türk takımlarından sadece Galatasaray'la eşleşen Sturm Graz, rakibine üstünlük kurmuştu. Galatasaray karşısında oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Sturm Graz'ın Türk takımları karşısındaki namağlup unvanını Fenerbahçe sonlandırdı.

Öte yandan Türk ve Avusturya takımları daha önce birbirleriyle 31 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda Türk takımları 12 galibiyet alırken, 13 yenilgi yaşadı. İki ülkenin takımlarının 6 karşılaşması ise beraberlikle bitti.