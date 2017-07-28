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Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Sturm Graz maçı bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmaya sahne olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'ı kendi sahasında ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Fenerbahçe, kendi sahasında turu geçmenin peşinde olacak. Peki, Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman saat kaçta?

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak. Temsilcimiz Fenerbahçe bu maçı kazanıp Avrupa Ligi için rahat bir nefes almak istiyor. Deplasmanda Sturm Graz'ı 2-1 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe saha avantajını tamamen eline geçirmiş durumda. Peki, Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman saat kaçta?

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA

Ülker Stadyumu'nda 3 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Temsilcimiz hertürlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. 1-0'lık mağlubiyette dahi bir üst tura çıkacak Fenerbahçe 2-1 yenilirse maç uzatmalara gidecek. 2 farklı mağlubiyetlerde ise Avusturya ekibi Sturm Graz turu geçen takım olacak.

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