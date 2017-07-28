UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak. Temsilcimiz Fenerbahçe bu maçı kazanıp Avrupa Ligi için rahat bir nefes almak istiyor. Deplasmanda Sturm Graz'ı 2-1 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe saha avantajını tamamen eline geçirmiş durumda. Peki, Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman saat kaçta?

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA

Ülker Stadyumu'nda 3 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı.



FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Temsilcimiz hertürlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. 1-0'lık mağlubiyette dahi bir üst tura çıkacak Fenerbahçe 2-1 yenilirse maç uzatmalara gidecek. 2 farklı mağlubiyetlerde ise Avusturya ekibi Sturm Graz turu geçen takım olacak.