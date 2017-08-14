Fenerbahçe sona yaklaştı! Gomez bitti gibi...

Fenerbahçe, Paraguaylı savunma oyuncusu Gustavo Gomez konusunda hem kulübü Milan hem de kendisiyle yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşmak üzere.
İtalyan kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı, Gustavo Gomez konusunda ise menajerlerle detayların görüşüldüğü bildirildi.
Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş'ın da almak istediği 24 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralayacağı gelen bilgiler arasında. Teknik direktör Aykut Kocaman, Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamada, stoper bölgesinde eksiklerinin olduğunu söylemişti. (Sabah)