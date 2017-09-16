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Fenerbahçe, Sırp oyuncuyu renklerine bağladı!

Sarı-lacivertli ekip, Sırp oyuncu Ana Dabovic'i bir yıllığına renklerine bağladı

AA
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Ana Dabovic'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Dinamo Moskova ekibinden transfer edilen 28 yaşındaki oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Profesyonel kariyerine 2005'te başlayan 1,83 metre boyundaki Dabovic, daha önce Türk temsilcileri TED Ankara Kolejliler (2012-2013), Ormanspor (2014-2015) ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde (2015-2016) forma giydi.

Ana Dabovic, Sırbistan Milli Takımı ile en değerli oyuncu ödülüne layık görüldüğü 2015 Avrupa Şampiyonası'nda altın, 2016 Rio

Olimpiyatları'nda ise bronz madalya elde etti.

FenerbahçeBasketbolAna Dabovic
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