Fenerbahçe, Sırp oyuncuyu renklerine bağladı!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Ana Dabovic'i kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Dinamo Moskova ekibinden transfer edilen 28 yaşındaki oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Profesyonel kariyerine 2005'te başlayan 1,83 metre boyundaki Dabovic, daha önce Türk temsilcileri TED Ankara Kolejliler (2012-2013), Ormanspor (2014-2015) ve Yakın Doğu Üniversitesi'nde (2015-2016) forma giydi.
Ana Dabovic, Sırbistan Milli Takımı ile en değerli oyuncu ödülüne layık görüldüğü 2015 Avrupa Şampiyonası'nda altın, 2016 Rio
Olimpiyatları'nda ise bronz madalya elde etti.