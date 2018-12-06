Fenerbahçe sağ bekini buldu! Anlaşma çok yakın...
Sarı-Lacivertliler devre arasında bir sağ bek transfer etmek için girişimlere başladı.
Kanarya gözünü Romanya pazarına dikti. Daha önce Steaua Bükreş'ten Dennis Man'ı isteyen Fenerbahçe'nin bu kez aynı takımın sağ beki Romario Benzar'a kanca attığı belirtildi.
Rumen basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, 2022'ye kadar sözleşmesi süren oyuncu için 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.
Viitorul'da 211, Steaua Bükreş'te 42 maça çıkan Romario 11 kez fileleri sarsarken, 30 asist yaptı. Sağ bek haricinde sağ kanat ve orta sahada da oynayabiliyor. (Fotomaç)
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