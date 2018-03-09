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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Fenerbahçe play-off'u garantiledi
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Basketbol
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09.03.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe play-off'u garantiledi

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Fenerbahçe play-off'u garantiledi

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler kötü başladığı karşılaşmayı iyi bitirdi ve rakibini 85-78 yendi. İlk yarıda istediği performansı ortaya koyamayan temsilcimiz, ikinci yarıda bambaşka bir görüntüyle geri dönüşe imza attı. Fenerbahçe bu skorla birlikte play-off'u garantiledi.

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. hafta maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 85-78 yendi.

Bu sonuçla 18. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli takım, normal sezonun bitimine 5 hafta kala play-off'a yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Zalgiris, Davies, Jankunas ve Micic'in basketleriyle 6. dakikada 16-7 öne geçti. Fenerbahçe Doğuş, dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışırken, ev sahibi takım ilk periyodu 24-17 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Zalgiris, Micic ve Valinskas ile ürettiği sayılarla 14. dakikada farkı 12 sayıya (32-20) çıkardı. Fenerbahçe Doğuş rakibine Vesely ve Kalinic'in basketleriyle karşılık verirken, ev sahibi takım soyunma odasına da 40-31 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Datome, Thompson ve Wanamaker'in basketleriyle 28. dakikada farkı 3 sayıya (53-50) indirdi. Ancak kalan sürede White ile skor bulan Zalgiris, son periyoda da 58-52 önde girdi.

Son periyotta etkili bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe Doğuş, 33. dakikada Thomas'ın basketiyle skoru eşitledi: 60-60. Organize hücumlarla oyunun kontrolüne eline geçiren ve 36. dakikada 66-65 öne geçen sarı-lacivertli takım, daha sonra ürettiği sayılarla farkı açtı ve son dakikaya 79-71 önde girdi. Son dakikada rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, müsabakadan 85-78 galip ayrıldı.
Öte yandan bugün 58. yaşına giren Fenerbahçe Doğuş'un Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 142. Avrupa Ligi maçında 100. galibiyet sevinci yaşadı.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Michele Rossi (İtalya)

Zalgiris: Pangos 14, Toupane 3, Jankunas 15, Ulanovas 4, Davies 10, Micic 11, Kavaliauskas 2, White 9, Milaknis 6, Valinskas 4, Sajus

Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 15, Melli 7, Kalinic 12, Nunnally 2, Ahmet Düverioğlu, Thompson 11, Guduric 4, Vesely 13, Damote 16, Wanamaker 5, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 24-17

Devre: 40-31

3. Periyot: 58-52

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