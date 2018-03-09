Fenerbahçe play-off'u garantiledi
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler kötü başladığı karşılaşmayı iyi bitirdi ve rakibini 85-78 yendi. İlk yarıda istediği performansı ortaya koyamayan temsilcimiz, ikinci yarıda bambaşka bir görüntüyle geri dönüşe imza attı. Fenerbahçe bu skorla birlikte play-off'u garantiledi.
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. hafta maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 85-78 yendi.
Bu sonuçla 18. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli takım, normal sezonun bitimine 5 hafta kala play-off'a yükselmeyi garantiledi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Zalgiris, Davies, Jankunas ve Micic'in basketleriyle 6. dakikada 16-7 öne geçti. Fenerbahçe Doğuş, dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı eritmeye çalışırken, ev sahibi takım ilk periyodu 24-17 önde bitirdi.
Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Zalgiris, Micic ve Valinskas ile ürettiği sayılarla 14. dakikada farkı 12 sayıya (32-20) çıkardı. Fenerbahçe Doğuş rakibine Vesely ve Kalinic'in basketleriyle karşılık verirken, ev sahibi takım soyunma odasına da 40-31 önde gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Datome, Thompson ve Wanamaker'in basketleriyle 28. dakikada farkı 3 sayıya (53-50) indirdi. Ancak kalan sürede White ile skor bulan Zalgiris, son periyoda da 58-52 önde girdi.
Son periyotta etkili bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe Doğuş, 33. dakikada Thomas'ın basketiyle skoru eşitledi: 60-60. Organize hücumlarla oyunun kontrolüne eline geçiren ve 36. dakikada 66-65 öne geçen sarı-lacivertli takım, daha sonra ürettiği sayılarla farkı açtı ve son dakikaya 79-71 önde girdi. Son dakikada rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, müsabakadan 85-78 galip ayrıldı.
Öte yandan bugün 58. yaşına giren Fenerbahçe Doğuş'un Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 142. Avrupa Ligi maçında 100. galibiyet sevinci yaşadı.
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Michele Rossi (İtalya)
Zalgiris: Pangos 14, Toupane 3, Jankunas 15, Ulanovas 4, Davies 10, Micic 11, Kavaliauskas 2, White 9, Milaknis 6, Valinskas 4, Sajus
Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 15, Melli 7, Kalinic 12, Nunnally 2, Ahmet Düverioğlu, Thompson 11, Guduric 4, Vesely 13, Damote 16, Wanamaker 5, Melih Mahmutoğlu
1. Periyot: 24-17
Devre: 40-31
3. Periyot: 58-52
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