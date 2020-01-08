Fenerbahçe Öznur Kablo 70-52 Sopron Basket
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda 9. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i 70-52 yendi.
Sarı-lacivertli takım, grubundaki 7. galibiyetini aldı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Elena Chernova (Rusya), Veronika Vavrova (Çek Cumhuriyeti), Sarty Nghixulifwa (Namibya)
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 13, Iagupova 19, Zandalasini 5, Nicholls 4, Williams 19, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 4, Tuğçe Canıtez 4, Stokes 2
Sopron Basket: Fegyverneky 10, Crvendakic 2, Hatar 15, January 4, Brooks 14, Dupree 4, Jovanovic, Dubei 3
1. Periyot: 21-15
Devre: 39-32
3. Periyot: 59-42
5 faulle çıkan: 35.25 Nicholls (Fenerbahçe Öznur Kablo)
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...
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