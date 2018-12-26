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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
26.12.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ligde 17. sırada, seyirci ortalamasında zirvede

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Fenerbahçe ligde 17. sırada, seyirci ortalamasında zirvede

Süper Lig’de ilk devrenin perdesi kapanırken, 17 hafta boyunca 2 milyon yüz bin kişi maçları stadyumlarda izlemeyi tercih etti. Ligde en yüksek seyirci ortalamasını ise 35 bin 801 taraftar ile Fenerbahçe yakaladı.

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 futbol sezonunun ilk 17 haftası geride kalırken, ligin seyirci ortalaması 14 bine yaklaştı. Geçen sezonun ilk 17 haftasında 12 bin 638 olan Spor Toto Süper Lig’in seyirci ortalaması, bu sezon yüzde 10 artışla 13 bin 884’e yükseldi. 2017-2018 futbol sezonunun ilk yarısında 1 milyon 900 bin sporsever lig maçlarını stadyumlarda izlerken bu sezon stadyumlardaki seyirci sayısı ise 2 milyon yüz bin rakamına ulaştı.

En fazla seyirci ortalaması Fenerbahçe’nin
Ligin ilk yarısında Süper Lig ekipleri içerisinde seyirci ortalaması en yüksek olan takım 35 bin 801 kişi ile Fenerbahçe oldu. Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasında 29 bin 764 seyirci ortalaması olan sarı-lacivertliler, bu sezon takımın performansının kötü seyretmesine rağmen seyirci ortalamasını yüzde 20 oranında artırarak, 30 bine yaklaştırdı. Devreyi 29 puanla lider Medipol Başakşehir’in ardından ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ise bu sezon seyirci ortalamasını yüzde 14 oranında artırarak 27 bin 486 rakamına ulaştırdı.

Galatasaray Passolig’de zirveyi korudu
4 milyon 300 milyonu geride bırakan Passolig Kart liginde, Galatasaray 839 bin 292 kart adedi ile liderliğini korudu. Sarı-kırmızılı ekibi, 785 bin 208 Passolig Kart adedi ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş 700 bin 988 ile üçüncü, Trabzonspor ise 247 bin812 ile dördüncü sırada yer aldı.

Cep telefonu ile maça giriş oranı yüzde 20
Süper Lig maçlarını stadyumlarda izleyen taraftarların yüzde 20’si maçlara Passo Mobil Uygulaması’nı kullanarak cep telefonları ile giriş yaptı. Dört büyüklerin taraftarlarının cep telefonu ile maça giriş yapma oranı yüzde 28 olurken, yüzde 19’luk oranla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisaspor ligin mobil uygulamayı en fazla kullanan diğer takımları oldu.

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