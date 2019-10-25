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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.10.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Konyaspor maçı için geri sayım devam ediyor. Sarı- Lacivertli takım Süper Lig’in 9. Haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sahasında oynadığı son maçta Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde tekrar 3 puan sevinci yaşamak için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig heyecanı İttifak Holding Fenerbahçe Konyaspor maçıyla devam ediyor. Ligde 9. haftaya 14 puanla 3. sırada giren Sarı-Lacivertliler, Konyaspor’u ağıralayacak.

Geçen hafta konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybeden İttifak Holding Konyaspor ise haftaya 12 puanla 8. sırada girdi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Serkan Kırıntılı, Kadıköy'de forma giyemeyecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Fenerbahçe Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Max Kruse belirsiz, Dirar yok

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan iki futbolcudan Max Kruse'nin durumu netlik kazanmazken, Nabil Dirar bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Geçen hafta forma giyemeyen bu iki isimden Kruse'nin durumu, son antrenmanda belli olacak. Hafta boyu takımla çalışmayan Alman futbolcunun forma giyme şansı az gözüküyor.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada ameliyat edilen Nabil Dirar ise henüz takımla çalışmalara başlamadı. Faslı futbolcu, Konya temsilcisi karşısında kadroda olmayacak

Fenerbahçe ile Konyaspor 37. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 7 randevuda elde etti.

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 18 lig maçında karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, geçen sezon da 1-1 berabere kaldı.

İstanbul'da Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.
Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

 

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