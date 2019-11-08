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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.11.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? Emre şoku!

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Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? Emre şoku!

Süper Lig'de liderlik koltuğunu devralmak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Ali Palabıyık'ın yönetimindeki karşılaşmada Emre Belözoğlu'nun durumu ise ciddiyetini koruyor. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi önemli detaylar

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ile Süper Lig'de sıralama yeniden belirlenecek. Şu ana kadar ligde 17 puan toplayan ve lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı ile yeniden koltuğu devralmayı hedefleyecek. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi sakatlık bilgileri ve detaylar

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 11. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 8 Kasım Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE'DE EMRE BELÖZOĞLU ŞOKU

Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sağ kasığında birinci derece zorlanma tespit edilen Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Emre dün akşam yapılan antrenmanda da yer almadı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN CEZASI BİTİYOR

Fenerbahçe'de iki maç ceza alan Ferdi Kadıoğlu cezalarını U-19 maçlarında çekiyor. Kayseri U19 maçının ardından cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa U19 maçıyla Ferdi'nin cezası sona erecek. 

FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 33. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan lig maçlarının 25'ini sarı-lacivertliler, 3'ünü lacivert-beyazlılar kazandı - Rekabette son 13 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe'nin toplam 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bu akşam 33. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.  Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

KASIMPAŞA 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.
Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 32 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.  Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

KASIMPAŞA'NIN 14 MAÇTA GOLÜ YOK

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 32 maçın 14'ünde gol atamadı.  Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 18 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

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