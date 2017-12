Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek. İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı. Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.



Fenerbahçe'de istatistik lideri Giuliano

Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk yarısında forma giyen 25 futbolcunun içinde bin 373 dakikayla Brezilyalı Giuliano, teknik direktör Kocaman'ın en fazla süre verdiği isim oldu - Sezonun ilk yarısında 8 gol atan Giuliano, Fenerbahçe'nin en skorer ismi durumunda - Sarı-lacivertli ekipte lig maçlarında forma giyen 25 oyuncu 4 kırmızı, 45 sarı kart gördü

Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Süper Lig'de sezonun geride kalan ilk yarısında Fenerbahçe'nin en istikrarlı futbolcusu Brezilyalı Giuliano de Paula oldu. Sezonun ilk haftası geride kaldıktan sonra Rusya kulübü Zenit'ten transfer edilen Giuliano, sarı-lacivertli ekipte 16 maçın tamamında forma giydi. Ligin 2. haftasındaki Trabzonspor maçında yedek soyunan Brezilyalı futbolcu, son 15 müsabakada ise ilk 11'de şans buldu. 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, bin 373 dakika sahada kaldı.

Giuliano'yu vatandaşı Josef de Souza takip etti. Forma giydiği 16 maçın 15'inde ilk 11'de sahaya çıkan De Souza, bin 351 dakika formasını terletti. Bu futbolcuları, tamamı ilk 11 olmak üzere 15'er maçta süre alan Rus Roman Neustaedter ile Faslı Nabil Dirar izledi. Neustaedter, bin 315 dakika, Dirar ise bin 197 dakika süre buldu. Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında forma giyen 25 futbolcudan en az süre alanı 6 dakika ile Muhammed Samed Karakoç ve 23 dakika ile Ahmethan Köse oldu.



En golcü Giuliano



Sezonun ilk yarısında rakip fileleri 34 kez havalandıran Fenerbahçe'de en golcü isim olarak da Giuliano ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk yarısında 12 futbolcu gol sevinci yaşadı. Bu futbolcular, ağları 33 kez havalandırırken, Gençlerbirliği maçında Halil İbrahim Pehlivan topu kendi kalesine gönderdi. Takımın en fazla süre alanı olan Giuliano, rakip fileleri 8 kez havalandırarak, sarı-lacivertli ekibin bu sezon ligde en skorer ismi olarak dikkati çekti. Brezilyalı futbolcuyu 5 golle Mathieu Valbuena ile üçer gollü Roberto Soldado ve Ozan Tufan takip etti.

Fenerbahçe'de hücum oyuncularından 3 gollü Roberto Soldado, 2 golü bulunan Vincent Janssen ile ilk yarıda gol sevinci yaşayamayan Jose Fernandao ve Aatıf Chahechouhe ile sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Robin van Persie beklentileri karşılayamadı.

Kart raporu

Fenerbahçeli futbolcular, sezonun ilk yarısında 4 kırmızı, 45 sarı kart gördü. Geride kalan 17 maçta birer kırmızı ve dörder sarı kart gören Martin Skrtel, Luis Neto ve Alper Potuk, bir kırmızı ve 3 sarı kartla cezalandırılan İsmail Köybaşı, sarı-lacivertli ekibin en hırçın futbolcuları oldu. Fenerbahçe'de Giulinao, Dirar, Mauricio Isla, Ozan Tufan, Van Persie, Oğuz Kağan Güçtekin, Fernandao, Ahmethan Köse ve Muhammed Samed Karakoç sezonun ilk yarısında hiç kart görmedi.

İstanbulspor sürpriz peşinde



TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile yarın yapacakları ilk maçta sürpriz yapabileceklerini söyledi. Koşukavak, yarın Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçı ve ligin ilk yarısındaki performanslarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının Türkiye Kupası maçlarıyla deneyim kazandığını aktaran Koşukavak, "TFF 1. Lig'de Gaziantepspor ve Altınordu'dan sonra en geç takım biziz. Fenerbahçe'ye karşı oynamak kolay değil. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Fenerbahçe, her platformda iddialı olmak zorunda. Fenerbahçe karşısında sürpriz yapabiliriz. Belli olmaz. İstanbulspor'un bir oyun planı var, bir de her rakibe göre hazırlanıp oynadığı var. Fenerbahçe karşısında kendi oyun planımızı uygulayacağız." diye konuştu.Genç teknik adam, İstanbulspor'da 3. sezonunu geçirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"İlk 2 sezonda takımın şampiyonluk hedefi olduğu için ilk turlarda kupayı ciddiye almayıp elenmiştik. İstanbulspor'da birçok şey başardık. İlk sezon 71, ikinci sezon 68 puanla şampiyon olduk. Çok yetenekli genç oyuncuları kadromuzda bulundurduk ve bir ümit, bir de A milli futbolcu çıkardık. Başarılı olmadığımız sadece kupa kalmıştı. Kupada birkaç tur atlamayı düşünmüştüm ve buralara kadar geldik. Tabii iki kulvarda gitmenin beni zorlayan yanları var. Kadro derinliğimiz yok. 4-5 günde bir maç bu kategorideki futbolcular için zor oluyor."



"Hedefimizin 2 puan gerisindeyiz"



Yalçın Koşukavak, TFF 1. Lig'in ilk yarısını hedeflerinin 2 puan gerisinde tamamladıklarını belirtti. Sezonun ilk yarısında oyun ve topladıkları puan anlamında kötü olmadıklarını dile getiren 45 yaşındaki teknik adam, "Yeni çıkmış bir takımız. Sezon başında 5-6 transfer yaptık. Gerçekçi hedefimiz ligde kalmak. İlk yarıyı 23 puanla kapattık. Sezon başında 25 puan hesaplamıştık. Buna da çok yaklaştık. İlk yarının son haftasındaki Elazığspor maçında talihsiz bir yenilgi aldık. 26 puan yapsaydık çok rahatlayacaktık. Şu an planladığımdan 2 puan gerideyiz ama hem oyun hem de puan anlamında çok kötü olduğumuz söylenemez. Takımların puanları birbirine yakın olduğu için ikinci yarıda daha zor bir lig bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Koşukavak, sezon başında maddi nedenlerden dolayı çok transfer yapamadıklarını anlatarak, "Transfer yapmamamızın sebebi, TFF 2. Lig'de iyi şeyler başarmış kadronun iskeletini korumaktı ama biraz daha transfere ihtiyacımız vardı. Bu bir kulüp politikası. İstanbulspor'un ekonomik anlamda bu ligin takımları gibi rahatlığı yok. Belediyesi veya arkasında başka destek yok. Kendi yağıyla kavruluyor. Birkaç oyuncu daha alabilirdik ama ekonomik problemlerden dolayı alamadık." değerlendirmesinde bulundu. İstanbulspor'un ligde kalması gerektiğini anlatan Yalçın Koşukavak, "İkinci yarı için kafamda tabii ki bir endişe var. Sezonun ilk yarısındaki 17 maçta kaybettiğimiz maçlarda mağlubiyeti hiç hak etmedik. Oyunu sürekli kontrol eden taraf biziz. İlk yarıda topa sahip olan en iyi takım İstanbulspor. Düşme potasındaki takımla aramızdaki puan farkı 8-10. Bir endişemiz var ama işi sıkı tutmamız ve İstanbulspor'un ligde kalması lazım. Gerçekçi hedef bu. İnşallah onu başarırız." diyerek sözlerini tamamladı.