Fenerbahçe, İstanbul BŞB'ye fark attı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Basketbol HaberleriFenerbahçe, İstanbul BŞB'ye fark attı
GeriBasketbol Fenerbahçe, İstanbul BŞB'ye fark attı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
AA
11.05.2018 - 18:16, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, İstanbul BŞB'ye fark attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe, İstanbul BŞB'ye fark attı

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 96-73 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 27. galibiyet elde etti ve normal sezonu lider tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 19. yenilgisini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kaan Büyükçil, Halil Baldemir, Özge Şentürk
Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 3, Melih Mahmutoğlu 11, Guduric 9, Vesely 6, Ahmet Düverioğlu 18, Ali Muhammed 16, Barış Hersek 3, Egehan Arna 10, Nunnally 8, Sinan Güler 5, Sloukas 4, Melli 3
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 16, Klobucar 11, Uğur Dokuyan 4, Ayberk Olmaz 16, Buckner 13, Furkan Ayça 2, Bekir Karlı, Mert Çevik 3, Tevfik Akdamar 5, Gaffar Çetin 3, Kamer Muhammed Bayraktar
1. Periyot: 21-21
Devre: 49-40
3. Periyot: 71-57

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Vesely ve Ahmet Düverioğlu'nun pota altından kaydettiği sayılarla Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikayı 9-7 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren konuk ekip, Thompson'ın dış atışlardan Ayberk Olmaz'ın boyalı alandan ürettiği sayılarla 6. dakikada farkı 5 sayıya (16-11) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde sarı-lacivertli ekip oyunu dengeledi ve ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrekte pota altından arka arkaya sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 14. dakikayı 32-31 önde tamamladı. Ardından 7-0'lık seri yakalayan ve 17. dakikada farkı 7 sayıya (39-32) çıkartan Fenerbahçe Doğuş, Egehan Arna'nın etkili oyunuyla soyunma odasına 49-40 üstün gitti.

İkinci yarıya Guduric ve Vesely'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, 23. dakikanın içinde farkı çift hanelere çıkardı: 54-44. Dış atışlardan sayılar üreten konuk ekibe pota altından bulduğu sayılarla karşılık veren sarı-lacivertli ekip, farkı açtı ve final periyoduna 71-57 önde girdi.

Son çeyreğe de etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, dış atışlardan arka arkaya bulduğu basketlerle 35. dakikada farkı 27 sayıya kadar çıkardı: 87-61. Çeyreğin son bölümünde rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Doğuş, sahadan 96-73 galip ayrıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kayuum Samsunspor'u bırakmaya hazırlanıyor

Trabzonspor'dan Altınordu'ya tepki

Robben ve Rafinha bir yıl daha Bayern Münih'te

ABD, Meksika ve Kanada futbol federasyonlarından TFF'ye ziyaret