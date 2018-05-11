Batı Konferansı final serisi TEK MAÇ'la başlıyor!
Normal sezonun Batı Konferası'nda 1 ve 2 numarası, Houston ile Golden State, beklendiği gibi konferans finaline yükseldi. Final serisi iddaa'da TEK MAÇ ile başlıyor ve Nesine.com'da CANLI YAYIN var! İşte detaylar...
Houston Rockets
- Normal sezonu "30.4 sayı" ortalamasıyla bitiren James Harden, play-off'ları da "28.4 sayı" ortalamayla oynuyor.
- Utah Jazz serisinin son maçına damga vuran Chris Paul ise normal sezonda "18.6 sayı - 1.66 top çalma" olan istatistiklerini, play-off'larda "21.8 sayı - 2.1 top çalma" olarak güncelledi.
- Esas değişim ise Clint Capela'da yaşandı. İsviçreli pivot normal sezonu "13.9 sayı - 10.8 ribaunt - 1.85 blok" ortalamalarıyla noktalamıştı. Play-off'larda, 3 kategoride de rakamlarını yukarı çekti. (14.4 sayı - 12.2 ribaunt - 2.8 blok)
Golden State Warriors
- Draymond Green, New Orleans serisini triple-double ortalamayla bitirdi. (14.8 sayı - 11.8 ribaunt - 10 asist)
- Stephen Curry (4 maç - 24.5 sayı) sağlığına geri kavuştu, Kevin Durant (10 maç - 28 sayı) bildiğiniz gibi.
- Normal sezonda Houston ile oynadıkları 3 maçın sadece 1'ini kazanabilmişlerdi.
Batı Konferansı final serisinin ilk maçı hem MBS1, hem de CANLI YAYINLA Nesine.com'da!
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